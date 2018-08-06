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Бейонсе выступила в костюме Burberry Рикардо Тиши
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Бейонсе выступила в костюме Burberry Рикардо Тиши 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В инстаграме Рикардо Тиши появились концертные снимки Бейонсе с ее совместного тура с Джей-Зи On the Run II. Новый креативный директор Burberry создал для певицы короткую куртку, боди, ботфорты, перчатки и очки. В костюме в фирменную клетку Burberry Бейонсе выступила в Нью-Джерси.
Последняя громкая новость о Рикардо Тиши связана со сменой логотипа и монограммы британского бренда. Над созданием нового стиля работал дизайнер Питер Сэвилл, который придумал обложки Joy Division и New Order.
Публикация от Riccardo Tisci (@riccardotisci17) 4 Авг 2018 в 2:56 PDT
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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