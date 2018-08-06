5 лайфхаков, как отмыть белые кроссовки в домашних условиях

5 способов спасти вашу любимую спортивную обувь в домашних условиях.

Несомненно, кроссовки и кеды — популярная обувь в летний период. Однако самая большая проблема для многих любителей спортивной обуви — чистка любимых, особенно белых, кроссовок от грязи.

Специально для всех любителей спортивной обуви мы собрали в нашей подборке пять способов, которые помогут вам в домашних условиях отмыть любимые белые кроссовки от въевшейся грязи.

Важно:

1. Перед тем как начнёте чистить обувь, выньте стельки и шнурки. 2. С помощью обычной сухой щетки удалите пыль и грязь с кроссовок. 3. Перед тем как опробовать тот или иной метод, нанесите средство на небольшой участок обуви и немного подождите.

Способ №1. Смесь уксуса, стирального порошка и лимонного сока (или перекиси водорода)

Правила чистки

Способ №2. Зубная паста

Зубная паста есть в каждом доме, поэтому этот способ один из самых простых и популярных.

Правила чистки

Способ №3. Сода

Обычная пищевая сода поможет вам отстирать грязь с любимых кроссовок.

Правила чистки

Способ №4. Картофельный крахмал и молоко

Правила чистки

Способ №5. Ацетон и уксус

Этот способ поможет вам очистить подошву кроссовок.

Правила чистки

Как правильно высушить кроссовки?

После того как вы отмоете кроссовки от грязи, их нужно тщательно высушить. Однако важно учесть несколько правил:

Стиральная машина: что важно учесть?

Такой метод подойдёт далеко не всем кроссовкам. Например, замшевую и кожаную обувь не стоит отправлять в стиральную машину. Лучше почистить любимую обувь вручную, иначе есть риск полностью испортить их.

Сникер-химчистки

Всё большую популярность набирают сникер-химчистки. Если у вас нет времени самостоятельно очистить обувь, то можете предоставить это профессионалам. В России существуют несколько специальных химчисток для кроссовок, которые оказывают комплекс услуг по очистке и уходу за спортивной обувью.

Во сколько это обойдётся?

Всё зависит от типа ткани и материала спортивной обуви. Чистка подошвы вам обойдётся от 600 рублей, комплексная чистка кед и кроссовок из ткани и канваса — от 600 рублей, из синтетических материалов и искусственной кожи — от 1200 рублей.