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4 мифа о карьере в бьюти— и фешен-индустрии
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4 мифа о карьере в бьюти— и фешен-индустрии 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Развеять популярные мифы, а также дать несколько полезных советов мы попросили Наталью Королеву, старшего консультанта практики LUX рекрутинговой компании Hays.
Работать в компании с вековой историей, на интересных и красивых проектах, которые создают атмосферу вечного праздника, — вот что приходит на ум, когда думаешь о карьере в люксовой индустрии. Отчасти это правда, но основными составляющими подобной работы являются все-таки профессионализм, упорность, потрясающая работоспособность, креативность — и да, вечная любовь к красоте.
Миф № 1. Индустрия красоты — закрытое сообщество
Безусловно, знание продукта и определенный круг общения могут положительно влиять на решение о кандидате на должность. Но компаниям также интересен взгляд со стороны. Бренды класса «люкс» берут интересных кандидатов с опытом в масс-маркете, а бьюти-производители нанимают специалистов по маркетингу из таких индустрий, как, например, продукты питания и электроника. Все зависит от конкретного кандидата, его опыта и желания работать.
Что делать?
Даже если вы еще ни дня не работали в индустрии моды и красоты, ничто не может помешать вам изучить общие принципы ее работы — информация не засекречена. Читайте, изучайте, консультируйтесь, советуйтесь. Главное — желание обучаться и погружаться в специфику. Если это желание вы будете демонстрировать, то без работы мечты не останетесь.
Миф № 2. Знаменитые бренды продадут себя сами
Многие на самом деле думают, что известные бьюти— и фешен-бренды сами себя продают, делать ничего особенного не надо. Если бы это было так, это была бы самая легкая работа в мире. Но должна сказать, что ее не существует. Рынок красоты на месте не стоит, постоянно растет и развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Появляются новые компании, чаще обновляются коллекции, «омолаживаются» и меняют имидж бренды — уследить за такими скоростными изменениями обычному среднестатистическому покупателю очень сложно, почти невозможно.
Только представьте, для запуска нового продукта на новую аудиторию необходимы ежедневные исследования, свежие идеи и активности, а также постоянная связь со штаб-квартирами. Благодаря яркой кампании и новым запускам бренду Lancome удалось привлечь молодую аудиторию, Dior начал делать больше моделей для молодежи.
Что делать?
Вы уже поняли, что все это интересная, но кропотливая и непростая работа, для которой нужны креативные люди со стратегическим мышлением и умением анализировать огромные объемы информации.
Большим преимуществом будет обладать кандидат, который кроме основного высшего образования закончил какие-нибудь специализированные курсы. Сейчас можно найти курсы на любые темы — от управления брендами и финансово-юридической грамотности в модном бизнесе до производства коллекции и консультанта по стилю. Прикладные лекции часто проводятся в Высшей школе экономики, институте «Стрелка» и др.
Если есть возможность, присмотритесь к зарубежным курсам. Италия, Франция, Англия, США — вот современные центры модной жизни. Окончание специальных курсов за границей — неоспоримый плюс любому кандидату.
Индустрия развивается — вы развиваетесь вместе с ней. Вот что, безусловно, привлечет работодателя.
Миф № 3. В бьюти— и фешен-индустрии очень высокие зарплаты
Если вы хотите работать в индустрии красоты и моды только из-за финансовой составляющей, сразу скажу: это не ваше. Более того, если единственное, что привлекает вас в любой работе, — это размер заработной платы, ищите другую. Работа в первую очередь должна нравиться и доставлять удовольствие, иначе ничего не получится и больших высот вы не добьетесь.
Любая компания ценит лояльность и преданность сотрудников, а также хочет, чтобы у нее работали только фанаты своего дела. Любовь к продукту — вот что хочет видеть работодатель.
Что делать?
Приготовьтесь работать. Если опыта у вас нет совсем, настройте себя на обучение и изучение отрасли, в которую вы попадете, — это именно то, что позже сможет выразиться в денежном эквиваленте. В люксовой индустрии не такие высокие зарплаты, как это кажется со стороны. А по сравнению с рынком товаров повседневного спроса могут иногда быть и ниже. Но все зависит только от вас: трудитесь, нарабатывайте себе опыт, экспертизу, имя, делайте карьеру, и достойное вознаграждение не заставит себя ждать.
Миф № 4. Мир красоты — вечное творчество
Безусловно, креативные решения нужны всем. Но стоит всегда помнить, что работа в этой сфере — кропотливый труд многих тысяч людей, которые вместе служат на благо одной компании. К тому же это уже устоявшиеся бренды, давно занявшие свое место на рынке. Задача любого сотрудника — нести их философию и мировоззрение в массы.
Что делать?
Представьте себя проводником прекрасного, который будет рассказывать людям о том, что создавалось годами, десятилетиями, а иногда и столетиями. Хотите творчества? Следите за мировыми трендами, учитесь чувствовать минимальные движения в моде и стиле, думайте, как это может повлиять на компанию, в которой вы работаете, и каким образом помочь ей.
Еще пару лет назад никто не думал, какое развитие получат блогеры. Человек, который стал первым их привлекать, задал новый вектор движения на многие годы вперед и кардинально изменил индустрию.
В заключение хотела бы сказать всем, кто мечтает приобщиться к индустрии красоты и моды: прислушайтесь к себе, если это действительно ваша мечта, идите к ней.
Учитесь: получайте высшее образование, ищите специализированные интересные курсы.
Изучайте иностранные языки: помимо необходимого английского, знание французского и итальянского очень сильно поможет при получении работы.
Обратите внимание на такие профессии, образование по которым у нас в стране еще очень ограниченно: отдельные курсы маркетинга, баинг, визуальный мерчандайзинг, тренеры и т. д.
Изучайте сферу, в которой мечтаете работать: бренды, дизайнеры, история модных домов, креативные директора, лица рекламных кампаний и многое другое.
Смотрите не только за тем, что происходит в нашей стране, но и по всему миру: в Европе, Америке, Азии. Читайте модные журналы из других стран, изучайте показы знаменитых дизайнеров. У нас есть интернет, а значит, перед нами для самообразования весь мир.
Следите за общей культурной жизнью: театры, выставки, концерты, музыка, рестораны, — будьте частью «люкса».
Сделайте красоту и моду своей неотъемлемой частью, и эта индустрия обязательно сделает вас частью себя.
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