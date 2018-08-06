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Благотворительный показ кошачьей моды прошел в Нью-Йорке
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Благотворительный показ кошачьей моды прошел в Нью-Йорке 

Petstory 50 минут назад
Фото: Petstory
На прошлой неделе в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный модный показ, в котором по традиции в роли моделей выступили кошки, передает «Мир 24». Сообщается, что в этот раз они предстали в костюмах в стиле 30-х годов прошлого века. Многие участники показа чувствовали себя не очень уверенно в нарядах и непривычных аксессуарах. Прежде они не привлекали столько внимания, так как были бездомными и совсем недавно обрели любящие семьи. Всего 13 пушистых моделей приняли участие в благотворительном вечере. Хозяева по очереди выносили наряженных кошек на подиум и демонстрировали детально проработанные образы каждой.
По итогам вечера удалось собрать 10 тысяч долларов, которые будут направлены на помощь бездомным животным.
Видео со страницы mir24.tv
Фотографии: Коллекция/ iStock
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