Благотворительный показ кошачьей моды прошел в Нью-Йорке

На прошлой неделе в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный модный показ, в котором по традиции в роли моделей выступили кошки, передает «Мир 24». Сообщается, что в этот раз они предстали в костюмах в стиле 30-х годов прошлого века. Многие участники показа чувствовали себя не очень уверенно в нарядах и непривычных аксессуарах. Прежде они не привлекали столько внимания, так как были бездомными и совсем недавно обрели любящие семьи. Всего 13 пушистых моделей приняли участие в благотворительном вечере. Хозяева по очереди выносили наряженных кошек на подиум и демонстрировали детально проработанные образы каждой.

По итогам вечера удалось собрать 10 тысяч долларов, которые будут направлены на помощь бездомным животным.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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