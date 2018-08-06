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Селена Гомес носит блузку за 15 долларов
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Селена Гомес носит блузку за 15 долларов 

Popcake.tv 47 минут назад
Фото: Popcake.tv
Селена Гомес, как и любая девчонка, не брезгует масс-маректом. В обычной жизни певица обожает одеваться скромно и бюджетно, не обременяя лук многочисленными брендами. На улицах актриса и певица была замечена в обычной желтой блузке, цена которой не больше.
Поклонники певицы обсыпали поп-диву комплиментами: «Спасибо, что ты такая же, как мы», «Селена ты самая скромная и лучшая», «Селена, у меня есть такая же блузка».
Сама звезда неоднократно признавалась:
«Мне гораздо комфортней к футболке за пять баксов, нежели в свитшоте за тысяч долларов.»
Возможно по этой причине, Селена продолжает оставаться иконой стиля и кумиром для миллиардной аудитории.
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