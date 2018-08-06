Крупную чернокожую женщину и колясочницу сняли в рекламе белья

Британский бренд нижнего белья для женщин plus-size Curvy Kate организовал бодипозитивную рекламную кампанию. Об этом сообщает Independent.

Ее участницами стали модели с формами разных рас, в том числе очень крупная чернокожая модель Шанель Амброуз ( Chanel Ambrose), женщина на инвалидной коляске — известная в Британии блогер Клара Холмс (Clara Holmes), светлокожая блондинка — актриса Хейли Хассельхоф (Hayley Hasselhoff) и адвокат Грейс Леттер (Grace Latter) — бритоголовая девушка со шрамами на голове и татуировками.

Идея кампании под девизом MyBodyVictory («Победа моего тела») — равенство женщин вне зависимости от анатомических особенностей и уважение к преодолению физических недостатков и проблем со здоровьем.

В июне 2018 года Британская плюс-сайз модель Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) дала отпор женщине, пристыдившей ее за слишком открытую одежду. «Пожилой женщине, которая только что прошла мимо меня на улице, посмеялась над моим нарядом и крикнула мне в лицо „Ты слишком жирная для такой одежды“, посвящается: ты выбрала не ту малышку для оскорблений, — написала она в посте. — Не стоит выплескивать свои жесткие комплексы на окружающих из-за недостатка уверенности в себе».