Актриса Анфиса Черных про хлам в гардеробе, окружение и ЗОЖ

Анфиса Черных — молодая и перспективная актриса, ты наверняка помнишь ее по роли школьницы Маши в «Географ глобус пропил» и француженки Ани в «Кухня. Последняя битва». В жизни она такая же смелая, как ее героини. Особенно Анфиса любит эксперименты с нарядами. С нами Анфиса поделилась несколькими модными правилами, которых и сама всегда придерживается:

«Вы удивитесь, но первый и самый главный совет дикого стиля — это здоровый сон, правильная еда и спорт, А еще тебя должны окружать крутые люди, тогда счастье будет в глазах, и на одежду никто даже не посмотрит.

Второе правило — не перебарщивать, но при этом не пытаться выглядеть идеально, во всем должен быть свой «изюм» и жизнь.

Ну и третье — не копи хлам, смело избавляйся от вещей, которые тебе не идут, стремись к минимализму в гардеробе».

Напомним, что мы вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! В нее вошли клипсы с самыми модными словами 2018-го –#ору, #WTF, #queen #love и #like, а еще молнии, разбитые сердца и броши. Кстати, все украшения можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.

Анфиса Черных выбрала для себя клипсу — красную молнию, и дополнила ей образ из двубортного пиджака в военном стиле и белой футболки.

Коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aktrisa-anfisa-chernyh-pro-hlam-v-garderobe-okruzhenie-i-zozh/