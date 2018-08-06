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Полиция просит оказать содействие в установлении личности погибшего мужчины
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Полиция просит оказать содействие в установлении личности погибшего мужчины 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
УМВД России по городу Кирову устанавливается личность неопознанного трупа мужчины, обнаруженного 22 марта рядом с теплораспределительным узлом по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 32.
Его приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 180, волосы русые, стрижка короткая.
Был одет: футболка черного цвета, свитер серого цвета, куртка кожаная черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета.
Если вам известна личность данного мужчины, просим позвонить в полицию по телефонам: (8332) 589-673, 77-23-08.
Фото — УМВД по Кировской области
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