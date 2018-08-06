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Самые красивые фото этого месяца
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Самые красивые фото этого месяца 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Лорин Хилл (43) — солистка группы Fugees, обладательница пяти «Грэмми» и просто икона американского хип-хопа. Да, ты тоже ее знаешь. Именно Лорин поет песню Killing Me Softly.
https://www.youtube.com/watch?v=oKOtzIo-uYw  А еще она выпустила капсульную коллекцию для бренда Woolrich и сама же снялась для ее лукбука.
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А за видео, кстати, отвечал личный стилист Рианны (30) (и наша большая любовь) Мел Оттенберг. Результат прекрасен. Смотрим.
https://youtu.be/wkfyQA6DgaM
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/killing-me-softly-legenda-hip-hop-lorin-hill-v-ochen-krasivoj-semke-woolrich/
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