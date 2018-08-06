Лопес покорила поклонников ретростилем

Неподражаемая Дженнифер Лопес , как истинная звезда, с легкостью может за несколько дней сменить не один десяток новых образов. Каждое появление очаровательной латиноамериканки на публике неизменно вызывает интерес со стороны ее поклонников и модных стилистов, жадных до необычных цветовых сочетаний и принтов. Не мог остаться без внимания и очередной яркий наряд поп-дивы.

На днях популярную певицу Дженнифер Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса репортеры сфотографировали, когда они выходили со съемочной площадки шоу «Сегодня». Пара выглядела, как всегда, очень счастливой. Для участия в телевизионном проекте артистка выбрала ставший для нее уже некой визитной карточкой стиль 90-х. 49-летняя Дженнифер щеголяла рядом с Алексом в топе Gucci с ярким красно-зеленым цветочным принтом, контрастность которого она умело подчеркнула с помощью белоснежных брюк-клеш. Черный ремень от Chanel и очки-авиаторы стали гармоничным завершением смелого ансамбля.

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Поклонники творчества Лопес с восхищением отмечают, что звездная красавица сегодня выглядит чуть ли не лучше, чем в начале своей карьеры на сцене.

«Она просто шикарна! Я бы не рискнула такую блузку надеть» «Выглядит так, будто ей не больше 30! Как ей это удается?!» «Мне кажется или Джей Ло стала даже красивее, чем была в начале карьеры?» «Ой, она когда только появилась была очень нелепой и везде свою сексуальность пихала… А теперь прям опушилась!» «Невероятная женщина! Ей все идет! С каждым годом все лучше и лучше!»

Многие поклонники Дженнифер уверены, что своей молодостью и красотой женщина обязана счастливым отношениям со спортсменом Алексом Родригесом.

Eva.ru

Пара просто неразлучна и публика вот уже много месяцев ожидает от них объявления о помолвке. Но, как оказалось, пока американские звезды вовсе не намерены связывать себя узами брака.