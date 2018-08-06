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Сапоги, которые заменят ботфорты-чулки и кроссовки этой осенью
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Сапоги, которые заменят ботфорты-чулки и кроссовки этой осенью 

Harper’s Bazaar 53 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Каждый сезон появляется какая-то пара обуви, которая вдруг становится необходима всем. Версиями этой модели оперативно заполняются полки всех магазинов масс-маркета, но не отстают и обычно более неповоротливые бренды. Этой осенью такой обувью станут казаки — ковбойские сапоги со скошенным каблуком. Носить их можно и с узкими штанами, и с романтичными летящими платьями. Хотя во втором варианте вы точно будете выглядеть, как Тэйлор Свифт в ее кантри-период, что совсем не плохо — но к этому все же лучше быть готовой.
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