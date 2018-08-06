Saint Laurent представили новую рекламную кампанию 

Французский модный Дом представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона весна — лето 2019. Ее главными героями стали Кайя Гербер, Мика Арганараз, Симона Куст, Кики Уиллемс, Лука Исаак, Наталья Булычева и Пол Хамелин.
Съемки проходили на одной из вилл в сицилийском городе Палермо. Сюда на уикенд моделей и манекенщиков пригласил Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent. Чтобы создать эффект присутствия, фотографии кампейна, названного просто «Palermo Summer Nights» («Летние ночи в Палермо»), делали сами молодые люди.