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Saint Laurent представили новую рекламную кампанию
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Saint Laurent представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 38 минут назад
Фото: Fancy Journal
Французский модный Дом представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона весна — лето 2019. Ее главными героями стали Кайя Гербер, Мика Арганараз, Симона Куст, Кики Уиллемс, Лука Исаак, Наталья Булычева и Пол Хамелин.
Съемки проходили на одной из вилл в сицилийском городе Палермо. Сюда на уикенд моделей и манекенщиков пригласил Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent. Чтобы создать эффект присутствия, фотографии кампейна, названного просто «Palermo Summer Nights» («Летние ночи в Палермо»), делали сами молодые люди.
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Женский форум
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