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Carolina Herrera представили новую рекламную кампанию
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Carolina Herrera представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 38 минут назад
Фото: Fancy Journal
Американский модный бренд выпустил новую рекламную кампанию в поддержку грядущей коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее лицами стали топ-модели Эди Кэмпбелл и Мануэла Санчез. В качестве локации для съемки был выбрал знаменитый Манхэттенский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин.
Автором фотосессии выступил известный фэшн-фотограф Дэвид Симс. Стилизовала кампейн Элин Сван, сделавшая акцент на самые яркие элементы осенней коллекции Carolina Herrera: усыпанные дискотечным глиттером ботильоны, пальто из разноцветных страусовых перьев и сложносочиненные платья с ассиметричным кроем.
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