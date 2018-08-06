Carolina Herrera представили новую рекламную кампанию 

Американский модный бренд выпустил новую рекламную кампанию в поддержку грядущей коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее лицами стали топ-модели Эди Кэмпбелл и Мануэла Санчез. В качестве локации для съемки был выбрал знаменитый Манхэттенский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин.
Автором фотосессии выступил известный фэшн-фотограф Дэвид Симс. Стилизовала кампейн Элин Сван, сделавшая акцент на самые яркие элементы осенней коллекции Carolina Herrera: усыпанные дискотечным глиттером ботильоны, пальто из разноцветных страусовых перьев и сложносочиненные платья с ассиметричным кроем.