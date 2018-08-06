Поморские сыры, оленьи консервы и платья в русском стиле: чем порадует северян Маргаритинка

С 20 по 24 сентября в Архангельске пройдет любимая многими горожанами Маргаритинская ярмарка. Впервые в этом году местом ее проведения станет конгрессно-выставочный центр «Норд-Экспо», уже сейчас представить свою продукцию в нем готовятся более 200 товаропроизводителей, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Среди гостей ожидаются предприниматели и компании из Литвы, Эстонии, Узбекистана, Монголии, представители более 30 регионов России, а также всех районов Поморья.

На открытой ярмарочной площадке расположатся 70 торговых точек

Удивлять гости собираются как лучшими образцами продуктов своих регионов и стран, так и дизайнерской одеждой.

Любителям качественного сладкого обещают кондитерские изделия известных российских фабрик « Красный октябрь » и «АтАг». Прибудут сладости и из Белоруссии, от фабрик «Коммунарка» и «Сладушка».

Масло и сыры привезут участники-новички из Костромы и местные производители — ООО «БрауМаркет», производящие натуральные сыры из цельного молока с поморских ферм. Из постоянных участников здесь — вологжане.

Организаторы отмечают, что также вологодские производители — из села Кич-городок — привезут для северян богатый ассортимент мясных деликатесов и колбасных изделий. А новичком в этой части Маргаритинки станет Витебский мясокомбинат. Еще один новичок — СПК «Ерв» из поселка Красное в Ненецком автономном округе — привезет на ярмарку консервы из оленины. А петербуржцы из торгового дома «Маслопродукт» представят майонез своей марки.

Среди постоянных участников — Архангельский траловый флот, Водорослевой комбинат, ГУПАО «Фармация».

На любой вкус архангелогородцы смогут выбрать промышленных товаров: домашний текстиль вологодского производства, трикотажные изделия из Москвы и Тамбова, мужская одежда и головные уборы из Тулы.

Качественной одеждой можно будет закупить у производителей из Германии — они везут верхнюю одежду. Сами северяне представят меховые изделия и головные уборы. А для тех, кто любит порадовать себя декором одежды из Липецкой области приедут создатели уникальных кружевных изделий. Новые участники «Дымка Ткани» представят натуральные ткани, кружево и кружевные воротнички.

Ярким обещает быть участие дизайнера Янины Керн из Литвы, представляющей свою авторскую эксклюзивную одежду в технике батик. Русские костюмы и стилизованные под русский стиль платья привезет ООО «Перезвон» из Екатеринбурга.

Купить на память сувениры можно будет от ярославских производителей. Впервые гончарные изделия в Архангельск привезут из Рыбинска, а народные промыслы и керамику представит предприниматель из Суздаля.

— Заполняемость по залу 100%, принято 70 заявок на торговые места на открытой ярмарочной площадке. Прием заявок продолжается, — отмечают менеджер по рекламе и PR «Поморской ярмарки» Галина Гончарова.

В дни работы ярмарки горожан и гостей города в «Норд-Экспо» будут доставят автобусы маршрутов № 41, 44, 64, движение которых организуют через улицы Папанина и Дачная.