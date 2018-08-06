10 главных свитеров нового сезона 

Чтобы облегчить вам выбор, мы собрали 10 свитеров, особенно запомнившихся всем в осенне-зимнем сезоне. Здесь и джемперы-конструкторы Calvin Klein с отстегивающимися рукавами, и вдохновленные Эриком Булатовым «друг» и «враг» Гоши Рубчинского, и новые версии старых хитов от Алессандро Микеле. Использовать эту подборку можно и исключительно для вдохновения, чтобы потом подыскать нечто подобное в масс-маркете. На заметку: актуальны оверсайз, графика, контрастные цветовые сочетания и красный с желтым.