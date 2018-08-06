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В чем Мария Ивакова и Наталья Османн занимаются йогой
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В чем Мария Ивакова и Наталья Османн занимаются йогой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Наталья Османн, Мария Ивакова и Саша Новикова примерили одежду из новой коллекции Adidas x Wanderlust и показали несколько популярных асан из йоги.
Постоянно находясь среди каменных джунглей мегаполиса и насквозь пропитываясь вредными парами душного города, мы теряем связь с прародительницей всего — природой. Adidas x Wanderlust решили напомнить девушкам во всем мире о том, как важно находить время для себя и для отдыха. Специально для этого они выпустили коллекцию, которая исподволь наталкивает на мысли о гармоничной лесной зелени, запахе хвои и свежескошенной траве. И в своем желании породниться с природой Adidas x Wanderlust совсем не голословны: коллекция выполнена из переработанных материалов, дабы не навредить окружающей среде.
Эластичные бра, повторяющие движения легинсы и просторные комбинезоны — Adidas x Wanderlust создали экипировку, в которой не нужно заставлять себя заниматься спортом. Комфортная одежда цвета лесной зелени так и вдохновляет пробовать новые асаны и ставить рекорды в забегах по пересеченной местности. Все для того, чтобы девушки чувствовали себя комфортно и в полной мере проявили стойкость и силу духа.
В честь запуска новой коллекции Наталья Османн, Мария Ивакова и другие девушки-йогини поделились секретами своей отличной формы. Расположившись на мягком коврике в тени деревьев, амбассадоры бренда показали, как они снимают стресс после тяжелых трудовых будней.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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