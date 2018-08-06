Энди Уорхолу — 90! Как работы художника повлияли на моду?

Идеологу поп-арта Энди Уорхолу сегодня бы исполнилось 90 лет. Рассказываем, как его картины перебрались на одежду, и почему на нем помешаны крупнейшие дома мод — от Versace до Calvin Klein.

Про связь Уорхола и моды говорят редко, хотя массовый «арт+фэшн» начался именно с него. Еще до того, как стать самым обсуждаемым художником мира, Энди оформлял витрины универмага Джозефа Хорна и делал иллюстрации к журналам Vogue, Glamour и Harper’s Bazaar. Его эскизы туфель задавали тренды на целый сезон, а коллажи с бьюти-продуктами рекламировали главные косметические релизы. Через пару лет искусство Уорхола будут использовать не настолько прямолинейно: «Херувим на лошади», «Банан», «Диптих Мэрилин» и другие масштабные поп-арт работы перекочуют с авторских холстов на дизайнерские костюмы.

Уорхоловскую иронию над «обществом потребления», где люди скупают все — от Кока-колы и хот-догов до автографов Мэрилин Монро Элвиса Пресли , подхватила компания Mars of Asheville. Показав бумажное платье с репродукциями картины «Банка с супом Кэмпбелл», она запустила масштабную рекламную акцию: продавала «чистые» наряды с комплектами акварельных красок, чтобы каждый клиент смог придумать одежде свои принты.

В 1983-м бумажные платья с «супом» стали делать из ткани: дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак посвятил весенне-летнюю коллекцию Энди Уорхолу, а представляла ее муза Карла Лагерфельда (и дизайнер капсульных коллекций для UNIQLO!) Инес де ля Фрессанж. После нарядов с картинами художника Жан-Шарль выпустил платье с его портретом и даже прической — оно до сих пор считается лучшим фэшн-оммажем легенде поп-арта.

В 1991-м, уже после смерти Уорхола, за де Кастельбажаком подтянулся Джанни Версаче . Он нарядил Линду Евангелисту в платье с изображением Мэрилин Монро — точь-в-точь как на шелкографическом полотне американского художника. В руках модели была сумка с тем же принтом и с кутюрной цепочкой из бисера — в сентябре прошлого года Versace повторил тотал-лук для коллекции по архивам основателя бренда.

С того времени одежда с отсылками к Уорхолу стала сродни мейнстриму. Ее делали все: от подруги художника Дианы фон Фюнстерберг, поместившей на платья свои же портреты, до Retrosuperfuture, выпустившего очки по эскизам основателя «Фабрики». Кстати, платья, которые на вечеринку в студии Энди надевали его знакомые (в том числе муза и it-girl Эди Седжвик) глянец нулевых так и прозвал — «Factoristas».

Среди коллекций, переосмысливших наследие Уорхола — Tom Ford, Peter Jensen, Converse и Jeremy Scott, — лишь малая часть сделана с согласия его фонда. Чтобы использовать работы художника официально (и постоянно), Calvin Klein под руководством Рафа Симонса заключил соглашение с Andy Warhol Foundation до 2020 года. С тех пор бренд выпустил капсульные и две сезонные коллекции с картинами, фотографиями и скриншотами из документалок Энди. Его «Ножи», «Поцелуй», «Электрический стул» и портрет редактора Vanity Fair Сандры Брант теперь украшают футболки, сумки-ковши, нижнее белье и даже посуду.