11 пар белых кроссовок и кед для жаркой погоды

Трендовые ugly shoes хороши для остромодных образов, но никак не приспособлены к жаре. Другое дело — вечная классика Vans или Converse с верхом из хлопка, а еще лучше — модели спортивных брендов, созданные специально для активного образа жизни. Последние хиты Nike и adidas не обходятся без тонкой подошвы и дышащей сетки. Они легкие, не перегружены декором, и в них вы вряд ли устанете даже после целого дня на ногах. Пример со спортивных гигантов берут Balenciaga и Prada: Triple S в +30 смело меняйте на футуристические Speed или на более классические Prada America's Cup с серебристыми вставками.