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11 пар белых кроссовок и кед для жаркой погоды
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11 пар белых кроссовок и кед для жаркой погоды 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Трендовые ugly shoes хороши для остромодных образов, но никак не приспособлены к жаре. Другое дело — вечная классика Vans или Converse с верхом из хлопка, а еще лучше — модели спортивных брендов, созданные специально для активного образа жизни. Последние хиты Nike и adidas не обходятся без тонкой подошвы и дышащей сетки. Они легкие, не перегружены декором, и в них вы вряд ли устанете даже после целого дня на ногах. Пример со спортивных гигантов берут Balenciaga и Prada: Triple S в +30 смело меняйте на футуристические Speed или на более классические Prada America's Cup с серебристыми вставками.
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