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10 пар брюк-кюлотов, которые можно носить ранней осенью
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10 пар брюк-кюлотов, которые можно носить ранней осенью 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Судя по прогнозу погоды, нас ожидают последние недели две настоящего лета — самое время позаботиться об осеннем гардеробе, чтобы встретить дожди в полной модной готовности. В отличие от многих других теплых обновок, брюки-кюлоты можно надеть и сейчас. Выбирайте модели из хлопка, вискозы и тонкой шерсти — они идеальны для непостоянного межсезонья. В августе носите с любимой белой футболкой, летящей блузкой и светлыми босоножками, а как только зарядят осенние ливни, смените их на базовые водолазки, худи и ботильоны.
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