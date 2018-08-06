10 пар брюк-кюлотов, которые можно носить ранней осенью

Судя по прогнозу погоды, нас ожидают последние недели две настоящего лета — самое время позаботиться об осеннем гардеробе, чтобы встретить дожди в полной модной готовности. В отличие от многих других теплых обновок, брюки-кюлоты можно надеть и сейчас. Выбирайте модели из хлопка, вискозы и тонкой шерсти — они идеальны для непостоянного межсезонья. В августе носите с любимой белой футболкой, летящей блузкой и светлыми босоножками, а как только зарядят осенние ливни, смените их на базовые водолазки, худи и ботильоны.