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В тренде: микро-сумки
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В тренде: микро-сумки 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Селебрити
Мы все знаем, что Джиджи Хадид — большая фанатка маленьких сумок. Но в последнее время звезда выбирает совершенно микроскопические модели — такие, в которые ключи с трудом запихнуть получится. Но, если подумать, что ей там надо носить — из квартиры она забегает сразу в машину, а из машины — куда ее душе угодно. А Apple Pay вообще нам хорошенько жизнь облегчил. Микро-сумками увлеклись и ее коллеги по цеху — Кендалл Дженнер была замечена с милой сумкой с розовым мехом, а сестра Белла — c белой. Рози Хантингтон-Уайтли отдала предпочтение логомании, выбрав к минималистичному наряду сумку Fendi.
Дизайнеры
Уменьшить свои классические модели решились Versace, Chloé и Valentino, а Jacquemus просто создали миниатюрную сумочку, которая больше походит на игрушечную для кукол или маленьких детей. Интересно, что с размерами у Симона вообще проблемы: мы вот вспомнили рекламу с гигантской шляпой и этой маленькой сумкой — как насчет баланса? Но новый тренд полюбился Рианне, Эмили Ратажковски и Дуа Липа— девушки и тут и там появляются со своими новыми любимицами.
В реальной жизни
В принципе, мы уверены, что такие сумки вполне себе носибельные. Особенно, если вам не надо тащить с собой ноутбуки, тетради или детское питание, к примеру. Такие модели могут точно послужить альтернативой надоевшим всем клатчам для выхода в свет, да и просто на каждый день — телефон мы все равно из рук не выпускаем, а уместить карту, ключи и немного наличных можно и в миниатюрную сумочку. Поэтому даем зеленый свет на новые модные эксперименты!
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