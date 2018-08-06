Мода в Instagram: 7 летних трендов от fashion-блогеров, которые нужно успеть повторить

Лето подходит к концу, а значит, можно подводить итоги сезона. Какие вещи появлялись в Instagram чаще всего, что носили все влиятельные fashion-блогеры и что надо успеть примерить до конца теплых деньков? «КВ» собрал самые популярные образы.

1. Плетеные сумки

Этот аксессуар твердо держал свои позиции несколько сезонов подряд. Этим летом, когда особенно популярен был деревенский стиль, сумки пришлись как нельзя кстати. Недооценивать их за весьма незатейливый внешний вид не стоит — они давно вышли за рамки объемных мешков для похода на пляж. Особенным спросом пользовались аккуратные круглые модели, а после выхода герцогини Сассекской свое внимание модницы обратили и на плетеные клатчи.

Впрочем, всем, кто испытывает симпатию к таким сумкам, стоит поторопиться, чтобы успеть выгулять любимый аксессуар напоследок. На смену сумкам-корзинам уже идет новый тренд и, судя по всему, скоро Instagram заполнят сумки, плетенные из разноцветных бусин.

2. Соломенные шляпы

Без головного убора в жаркие дни точно не обойтись, и соломенная шляпа стала для многих универсальным аксессуаром. Она подходит и к романтичным платьям, и к комплектам в стиле casual с джинсами. При этом изящная шляпка явно способна украсить образ больше, чем спортивная бейсболка или простая панамка. Да и Симон Порт Жакмю усиленно подогревал интерес к соломенным шляпам, ставшим характерной частью его коллекций. На снимках в гигантской широкополой шляпе от французского бренда появлялись и Эмили Ратажковски, и Белла Хадид , а невесты даже предпочитали ее вместо фаты.

3. Купальники с высоким вырезом по бедру

Такая модель оказалась верной союзницей модниц, которые решили отметиться этим летом с еще одним инстаграмовским трендом, а именно «ножкой Барби». Для позирования такие купальники незаменимы, так как визуально делают ноги длиннее. Безусловный плюс трендов не на определенную модель, а на особенности кроя, в том, что шансов найти подходящий фасон гораздо больше. Блогеры охотно носили и слитные купальники, и бикини.

4. Раздельные комплекты в одном стиле

Креативное комбинирование явно не вошло в программу летних модных игр этого года, зато комплекты одежды, сшитые из одного материала, выбирали многие влиятельные блогеры. Для отдыха на море отлично подойдут мини-топы в виде верха от бикини и шорты, а для города — кроп-топы и длинные свободные брюки. Если выбирать сдержанные расцветки, вроде серо-коричневой клетки, или тонкой полоски на светлом фоне, а кроп-топы заменить на легкие жакеты с запахом, договориться можно будет и с офисным дресс-кодом.

5. Платья с цветочным принтом

Женственный стиль определенно взял верх над всеми тенденциями этого лета. И это вполне логично — маятник моды все время раскачивается, и после очередных нарочито небрежных вещей, вроде пиджаков как с мужского плеча и спортивной обуви, все снова вернулось к нежным расцветкам и изящным силуэтам. Вариаций, как адаптировать тренд под свое настроение и стиль, тоже множество. Любительницы более дерзких образов могут смело выбирать платья мини, если добавить разрезов и декольте получится более сексуальный образ, ну а поклонниц вечной элегантности ждут длинные приталенные наряды в прованском стиле.

6. Открытые плечи

Такой фасон идеально поддержал курс на женственность в этом сезоне, добавив к нему еще и некоторую пикатность. Наряды с обнаженными плечами в этом сезоне выбирали и селебрити, ну а fashion-блогеры от них не отставали. Открытые плечи хорошо смотрятся и на платьях, и на более минималистичных однотонных топах, которые можно носить с брюками или джинсами в городе. Тем, кто до морей так и не добрался, такой фасон еще и поможет все-таки добиться ровного загара в зоне декольте.

7. Прозрачные платья и юбки

С летним стилем неизменно ассоциируется легкость, которая выражается и в крое, и в выборе материалов. Невесомые полупрозрачные ткани помогают создать хрупкий и изящный образ. Отправиться в таком в город, конечно, слишком смело, а вот выход к бассейну точно можно сделать эффектней, выбрав вместо парео или накидки, например, прозрачную тунику с поясом.

А что вы носили этим летом чаще всего?