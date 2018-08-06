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Бренд «Уста к устам» с платьями для любого повода открыл новый магазин в Петербурге
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Бренд «Уста к устам» с платьями для любого повода открыл новый магазин в Петербурге 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Бренд «Уста к устам», основанный Екатериной Прокофьевой и Александром Еременко из Петербурга, открыл магазин в «Бутылке» на Новой Голландии. Идти туда нужно за базовыми вещами из хороших тканей: десятками платьев из льна, шерсти или итальянского хлопка, а также минималистичными куртками, непромокаемыми плащами, прямыми юбками и «обнимающими» пальто. И что самое приятное — «Уста к устам» продает вещи по ценам, соотносимыми с масс-маркетом.
При этом флагманский магазин марки на Стремянной, 4 продолжает работу, а просмотреть новинки и ассортимент со скидками по-прежнему можно на сайте ustakustam.ru.
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