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Микро-шорты и декольте: Бейонсе в костюме от Рикардо Тиши «подогрела» Нью-Йорк
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Микро-шорты и декольте: Бейонсе в костюме от Рикардо Тиши «подогрела» Нью-Йорк 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Так для концерта Бей в Нью-Йорке один из костюмов новый креативный директор британского бренда Burberry — Рикардо Тиши. Он придумал клетчатый total look из боди, куртки, ботфортов, перчаток и очков, украшенных фирменным принтом модного Дома.
Рикардо поделился снимками знаменитости в Instagram, дополнив их лаконичной и емкой надписью «Queen B in B». Бейонсе и раньше выступала в костюмах британского бренда авторства Тиши. Например, в новом клипе на песню «Apes**t» Бейонсе исполнила танец в легинсах и топе с тартаром Burberry.
Напомним, ранее Рикардо Тиши представил новый логотип и монограмму Burberry. Их автором стал художник и графический дизайнер Питер Сэвилл, создавший обложки альбомов Joy Divison и New Order.
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