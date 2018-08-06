Микро-шорты и декольте: Бейонсе в костюме от Рикардо Тиши «подогрела» Нью-Йорк

Так для концерта Бей в Нью-Йорке один из костюмов новый креативный директор британского бренда Burberry — Рикардо Тиши. Он придумал клетчатый total look из боди, куртки, ботфортов, перчаток и очков, украшенных фирменным принтом модного Дома.

Рикардо поделился снимками знаменитости в Instagram, дополнив их лаконичной и емкой надписью «Queen B in B». Бейонсе и раньше выступала в костюмах британского бренда авторства Тиши. Например, в новом клипе на песню «Apes**t» Бейонсе исполнила танец в легинсах и топе с тартаром Burberry.

Напомним, ранее Рикардо Тиши представил новый логотип и монограмму Burberry. Их автором стал художник и графический дизайнер Питер Сэвилл, создавший обложки альбомов Joy Divison и New Order.