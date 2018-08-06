Calvin Klein сняли представили новый лукбук

В рамках продолжающейся рекламной кампании в поддержку новой коллекции Calvin Klein 205W39NYC, осень-зима 2018/19 американский бренд представил новый эдиториал, снятый совместно с онлайн-порталом HYPEBEAST. Фэшн-съемка, получившая название «American Phantasm» («Американские призраки»), проходила в заброшенных районах вдоль знаменитого Шоссе 66.

Пик популярности трассы, одной из первых в системе автомагистралей США, пришел на 1950-60-е годы. Сегодня этот, в прошлом популярный торговый и туристический маршрут, представляет собой призрак с заброшенными городками, магазинами, ангарами и прочими объектами некогда процветающей инфраструктуры.