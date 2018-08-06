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Calvin Klein сняли представили новый лукбук
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Calvin Klein сняли представили новый лукбук 

Fancy Journal 28 минут назад
Фото: Fancy Journal
В рамках продолжающейся рекламной кампании в поддержку новой коллекции Calvin Klein 205W39NYC, осень-зима 2018/19 американский бренд представил новый эдиториал, снятый совместно с онлайн-порталом HYPEBEAST. Фэшн-съемка, получившая название «American Phantasm» («Американские призраки»), проходила в заброшенных районах вдоль знаменитого Шоссе 66.
Пик популярности трассы, одной из первых в системе автомагистралей США, пришел на 1950-60-е годы. Сегодня этот, в прошлом популярный торговый и туристический маршрут, представляет собой призрак с заброшенными городками, магазинами, ангарами и прочими объектами некогда процветающей инфраструктуры.
Напомним, в грядущей осенне-зимней коллекции Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein, синтезировал символы американского масскульта, стиль космической эры 1960-х, ковбойскую эстетику Дикого Запада и тему безопасности, раскрытую особенно ярко в ленте Тодда Хейнса «Спасение» с Джулианной Мур. Так, основу нового сезона составили рубашки с удлиненными воротничками с острыми краями, комбинезоны, вязаные балаклавы, кожаные тренчи, жилеты, напоминающие спецформу пожарников, сапоги-казаки и объемные шерстяные свитеры с принтами героев мультфильмов Looney Tunes.
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