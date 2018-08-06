Уникальные украшения в нордическом стиле

Ювелирное украшение — это отличный подарок. Спроси любого человека, и с вероятностью 99% он скажет, что не против такого презента. Сегодня мы хотим рассказать о минималистичных украшениях. Мы нашли магазин бренда Anchor, изделия которого будто попали в наш мир из фантастического фильма или игры про будущее, причём про достаточно тёмное — что-то вроде киберпанковской вселенной Deus Ex с модой на полигональные вещи. При их изготовлении используется серебро 925 пробы, золото и кожа. Эти украшения выдержаны в общей минималистичной стилистике, и главное, что их объединяет, — это морская тематика.

Кольца

Ювелирная мастерская не могла обойти стороной одно из самых популярных украшений. Особенно нам понравились кольца Polygon — Polished и Black. Это образец брутальности — кольца с суровым характером, будто вытесанные из камня. Хотя это и унисекс-украшение, но оно ближе мужской аудитории. Причём не для каждого, а только для того, кто внешне и внутренне такой же брутал.

Очень крутым нам показалось кольцо «Хомут». И оно крутое не столько дизайном (хотя он необычный), сколько тем, что имеет подвижную золотую втулку. Кольцо инкрустировано чёрными бриллиантами, так что это не только отличный подарок, но и оригинальный способ сделать предложение. Конечно же, если твоя девушка хорошо относится к таким необычным украшениям.

А вот для пары отлично подойдут кольца Polygon Open. Эти тонкие кольца имеют лёгкую конструкцию, выглядящую так, будто мастер не завершил начатое и оставил украшение на этапе черновой работы. Необычная замена заурядным обручальным кольцам. Посмотреть кольца →

Серьги

Сразу в глаза бросаются серьги Polygon Black и Polygon Polished. Такое ощущение, будто мастер взял серебряный слиток и грубыми, но отмеренными движениями создал многоугольные камни. Что-что, а такое украшение точно удивит твою подругу.

Более привычные по дизайну, но не менее необычные серьги модели Klimt. Эти серьги являются трансформерами, то есть со съёмной нижней частью, что делает их подходящими как для повседневного ношения, так и для светских раутов.

Серьги «Хомуты» — это ещё один пример необычных украшений. Внешне они напоминают что-то из украшений индейцев ацтеков или майя. Как и кольца «Хомут», эти серьги изготавливаются из серебра 925 пробы и золота 585 пробы и инкрустированы чёрными бриллиантами. Посмотреть серьги →

Колье

Колье «Пересечения» отлично сочетается с минималистичным стилем в одежде, например с тонкой кофтой или вечерним платьем. Кроме того, это колье хорошо смотрится даже с неформальным стилем в одежде. Отличный подарок для девушки, которая не любит яркие украшения. Посмотреть колье →

Кулоны

Бренд выпускает крутые кулоны, например Anchor Black. Этот подарок подойдёт девушке, увлекающейся морской тематикой.

Интересным нам показался кулон Gothic. Он выглядит необычно, особенно в сравнении с украшениями из известных ювелирных магазинов. Этот кулон будет хорошо смотреться с кожаной курткой или плащом.

Но если предыдущие кулоны кажутся тебе слишком необычными, то можешь выбрать Octopus. Этот кулон в виде кольца будет не только приятным подарком для твоей подруги, но и символом вашей связи. Посмотреть кулоны →

Браслеты

Продолжаем рассматривать необычные украшения, и на очереди браслеты. Бренд Anchor выпускает множество браслетов, объединённых тем, что каждый из них имеет надёжный замок из серебра. Особенно интересной нам показалась модель White stripe. Браслет полностью состоит из серебра и выглядит так, будто взяли провод от высокотехнологичного устройства (например, от робота), скрутили, поставили замок, и вот перед нами крутое украшение. Другой футуристичный вариант — PVC large. С виду он напоминает прозрачный провод от техники будущего. Браслет имеет серебряный замок и отлично смотрится с одеждой в строгом стиле. Ещё один интересный аксессуар — New Anchor bracelet. Внешне он выглядит так, будто изготовлен из простой верёвки, но это кожа.

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Запонки

Если ты бизнесмен или просто любишь носить классические костюмы, то знаешь, что дорогие модели рубашек не имеют пуговиц на рукавах, и, для того чтобы зафиксировать их, необходимы запонки. Специально для любителей классического стиля Anchor производит два вида запонок.

Polygon Black — это необычные запонки, которые будут хорошо смотреться со светлой рубашкой. Они будут выделяться на фоне классической одежды и привлекут к себе внимание.

Более классический вариант — Oriented bubbles. Они имеют геометрический орнамент, по виду напоминающий змеиную кожу. Эти запонки будут хорошо смотреться с любой рубашкой: как с классической, так и с современной. Посмотреть запонки →

Если все перечисленные выше украшения кажутся тебе недостаточно уникальными, то ты можешь заказать изготовление ювелирного изделия. Да, это будет дороже, зато ты получишь украшение, похожего на которое точно нигде не встретить. Отличный способ сделать своей подруге хороший подарок! Заказать изготовление украшения →