Кардиганы, свитера и джемперы, которые мы будем носить всю осень

Российский бренд трикотажа Totti прославился вязаными кардинагами, и с тех пор это самая популярная модель у поклонников марки. В последней осенней коллекции Totti сделали его коротким: новый фасон удобно носить под верхнюю одежду и в многослойных комплектах — например, с рубашкой.

В коллекцию также вошло более 20 моделей теплой одежды и аксессуаров: черно-белые свитера с контрастными рукавами, вязаные худи (сочетайте их с пиджаками или пальто), спортивные пуловеры с геометрическим узором, береты, шапки, шарфы, снуды и перчатки. Все они выполнены как в сдержанных пастельных, так и в ярких цветах фуксии, красного, синего, фиолетового и, конечно, всех осенних оттенках желтого и оранжевого.