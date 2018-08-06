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Кардиганы, свитера и джемперы, которые мы будем носить всю осень
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Кардиганы, свитера и джемперы, которые мы будем носить всю осень 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Российский бренд трикотажа Totti прославился вязаными кардинагами, и с тех пор это самая популярная модель у поклонников марки. В последней осенней коллекции Totti сделали его коротким: новый фасон удобно носить под верхнюю одежду и в многослойных комплектах — например, с рубашкой.
В коллекцию также вошло более 20 моделей теплой одежды и аксессуаров: черно-белые свитера с контрастными рукавами, вязаные худи (сочетайте их с пиджаками или пальто), спортивные пуловеры с геометрическим узором, береты, шапки, шарфы, снуды и перчатки. Все они выполнены как в сдержанных пастельных, так и в ярких цветах фуксии, красного, синего, фиолетового и, конечно, всех осенних оттенках желтого и оранжевого.
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