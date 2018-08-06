Стали известны самые модные вещи года: от велосипедок до гигантских шляп

Шляпы-грибы

Сумки из бусин (забудьте о плетеных кросс-боди!) Консервативные платья с цветочным принтом Велосипедки Бикини с «декольте» Ремни-цепочки Очки-сердечки

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