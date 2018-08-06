Стали известны самые модные вещи года: от велосипедок до гигантских шляп 

Американский Vogue проанализировал посты инфлюэнсеров в «инстаграме» и опубликовал список самых часто повторяющихся вещей. Ким Кардашьян лоббирует в тренды велосипедки, Белла Хадид — гигансткие шляпы (но не от Jacquemus), а Рози Хантингтон-Уайтли — ремни-цепочки, точно как в клипах Шакиры 2000-х годов.
Шляпы-грибы
Сумки из бусин (забудьте о плетеных кросс-боди!) Консервативные платья с цветочным принтом Велосипедки Бикини с «декольте» Ремни-цепочки Очки-сердечки
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