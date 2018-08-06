3 модных образа на новую рабочую неделю с вещами в клетку

Понедельник

Как хорошо, что в этом году с чистой совестью можно ходить в ярко-красных брюках в клетку. Главное, всеми способами уравновесить количество панка и стиля преппи в луке. Предлагаем носить их с объемным свитшотом. Мы нашли очень крутую модель у Open Cereminy, которы, кстати, теперь можно найти на Lamoda.ru. Осталсось только добавить классную сумку и модные кроссовки — такие, как, например, у Reebok. В этом аутфите неделя не будет казаться такой длинной.

Среда

Мы обожаем юбку-карандаш, поэтому носим ее по любому поводу и без. А если это будет модель в клетку, то убьете сразу двух модных зайчиков. Носим такую с рубашками в стиле oversized и обувью на небольшом каблуке. А сумка с тигром Philipp Plein и шейный платок с цветочным принтом идеально завершать образ.

Пятница

Сочетание велосипедок и пиджака с мужского плеча — самый горячий тренд лета. В таком аутфите появляются все модные селебрити и fashion-инфлюенсеры. Мы решили не отставать и тоже попробовать. А чтобы переплюнуть и их, добавляем к луку фэнни пэк и сабо. Если в пятницу вечером отправиться в таком наряде в бар, то без комплиментов и бесплатных напитков точно не останетесь.