Ещё
3 модных образа на новую рабочую неделю с вещами в клетку
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 модных образа на новую рабочую неделю с вещами в клетку 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Понедельник
Как хорошо, что в этом году с чистой совестью можно ходить в ярко-красных брюках в клетку. Главное, всеми способами уравновесить количество панка и стиля преппи в луке. Предлагаем носить их с объемным свитшотом. Мы нашли очень крутую модель у Open Cereminy, которы, кстати, теперь можно найти на Lamoda.ru. Осталсось только добавить классную сумку и модные кроссовки — такие, как, например, у Reebok. В этом аутфите неделя не будет казаться такой длинной.
Среда
Мы обожаем юбку-карандаш, поэтому носим ее по любому поводу и без. А если это будет модель в клетку, то убьете сразу двух модных зайчиков. Носим такую с рубашками в стиле oversized и обувью на небольшом каблуке. А сумка с тигром Philipp Plein и шейный платок с цветочным принтом идеально завершать образ.
Пятница
Сочетание велосипедок и пиджака с мужского плеча — самый горячий тренд лета. В таком аутфите появляются все модные селебрити и fashion-инфлюенсеры. Мы решили не отставать и тоже попробовать. А чтобы переплюнуть и их, добавляем к луку фэнни пэк и сабо. Если в пятницу вечером отправиться в таком наряде в бар, то без комплиментов и бесплатных напитков точно не останетесь.
SNCmedia.ru: последние новости
Тренд из Instagram: макияж, вдохновленный одним очень известным фаст-фудом Фэнни пэк: 5 крутых новинок и с чем их носить Нарисовались: Хейли Болдуин и Белла Хадид в бронзе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сводит ногу по ночам74
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка39
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой8
Неудачный укол испортил лицо Барановской23
В использовании кондиционеров нашли опасность
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
07:29
Чем может удивить женская грудь
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение