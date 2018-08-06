Модное вдохновение: лучшие луки звезд за прошлую неделю

Прошлый лук Дженнифер Лопес с джинсовыми ботфортами многим не понравился (хотя нам очень даже), но этот аутфит собирает только самые положительные отзывы. Певица выбрала белые брюки с широкими штанинами и яркую блузку с высоким горлом и цветочным принтом. В таком наряде Джей Ло выглядит шикарно и очень сексуально.

Эмили Ратажковски

Красное платье — must have в гардеробе любой девушки в этом году. Эмили выбрала модель мини. К нему звезда добавила сникерсы нюдового цвета, узкие очки и маленькую сумку. Получилось здорово!

Добавьте в свой гардероб всего один принт и вас уже можно считать самой модной этой осенью. Все просто — вам просто необходима клетка. Если не верите нам, посмотрите на Хейли. Подружка Невеста Джастина Бибера выбрала костюмные брюки в темную клетку и сочетает их с белым кроп-топом и самыми классными кроссовками Louis Vuitton

В этом черно-белом платье-комбинезоне модель Дейзи Лоу выглядит невероятно очаровательно. Может, это ее новая стрижка на нас так действуют, но мы в восторге. Легкое летнее платье модель сочетает с черным топом-бандо и высокими ботинками на шнурке.