Для часов использовали ослепляющий камуфляж

Производитель часов и пишущих инструментов Montblanc выпустил новые модели с экзотурбийоном в коллекции Heritage Chronométrie. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 6 августа.

Все новые часы линии снабжены классическим усложнением — вечным календарем. Новинки отличает дизайн циферблата. Montblanc Heritage Chronométrie Perpetual Calendar Sapphire — это 3D-версия с тонированным сапфировым стеклом и реалистичным изображением Луны. Индикаторы вечного календаря нанесены на прозрачные темно-синие счетчики, гармонирующие с безелем и ремешком из кожи аллигатора.

Montblanc Heritage Chronométrie Exo Tourbillon Slim Openworked — часы со скелетонизированным циферблатом с узором «ослепляющий камуфляж», создающим оптическую иллюзию: контрастные геометрические формы прерываются и пересекаются между собой, образуя трехмерный рисунок. Изначально такая раскраска использовалась для маскировки кораблей во время Второй мировой войны с целью дезориентировать противника и затруднить определение дистанции до военного судна, его скорости и курса.

Montblanc Heritage Chronométrie Exo Tourbillon Slim оснащены тонким (высотой 4,5 миллиметров) мануфактурным калибром Montblanc MB 29.24 с запатентованным модулем Exo Tourbillon и функцией быстрой блокировки секундной стрелки.

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. В июле 2018 года компания Montblanc объявила о запуске коллекции оптики — солнцезащитных очков и оправ в сотрудничестве с компанией Kering Eyewear.