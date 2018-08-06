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Для часов использовали ослепляющий камуфляж
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Для часов использовали ослепляющий камуфляж 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Производитель часов и пишущих инструментов Montblanc выпустил новые модели с экзотурбийоном в коллекции Heritage Chronométrie. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 6 августа.
Все новые часы линии снабжены классическим усложнением — вечным календарем. Новинки отличает дизайн циферблата. Montblanc Heritage Chronométrie Perpetual Calendar Sapphire — это 3D-версия с тонированным сапфировым стеклом и реалистичным изображением Луны. Индикаторы вечного календаря нанесены на прозрачные темно-синие счетчики, гармонирующие с безелем и ремешком из кожи аллигатора.
Montblanc Heritage Chronométrie Exo Tourbillon Slim Openworked — часы со скелетонизированным циферблатом с узором «ослепляющий камуфляж», создающим оптическую иллюзию: контрастные геометрические формы прерываются и пересекаются между собой, образуя трехмерный рисунок. Изначально такая раскраска использовалась для маскировки кораблей во время Второй мировой войны с целью дезориентировать противника и затруднить определение дистанции до военного судна, его скорости и курса.
Montblanc Heritage Chronométrie Exo Tourbillon Slim оснащены тонким (высотой 4,5 миллиметров) мануфактурным калибром Montblanc MB 29.24 с запатентованным модулем Exo Tourbillon и функцией быстрой блокировки секундной стрелки.
Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. В июле 2018 года компания Montblanc объявила о запуске коллекции оптики — солнцезащитных очков и оправ в сотрудничестве с компанией Kering Eyewear.
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