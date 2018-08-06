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Поклонники осудили Волочкову за «детский» наряд
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Поклонники осудили Волочкову за «детский» наряд 

360tv.ru 1 час назад
Анастасия Волочкова предстала перед фанатами в «детском платьице». Поклонники раскритиковали опубликованное видео в социальной сети Instagram. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Бывшая балерина на видео рекламировала черную минеральную воду. Однако мало кто из подписчиков обратил внимание на бутылки в руках Волочковой. Большинство поклонников возмутил короткий наряд танцовщицы, его сравнили с детским платьем. Они пошутили, что Анастасия забыла надеть шорты, поэтому натянула пониже кофту. Также заявили, что это платье лишь больше подчеркивает мужскую фигуру звезды, и выглядит оно слишком вульгарно.
«Ой, вы забыли надеть юбку или шорты, вообще низ, надели одну футболку», «Настя кто тебя так одевает позорно, не одевай больше это платье», «Вульгарно выглядит в этом детском платьице», — написали в комментариях.
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