Пролежавшая век на дне моря шхуна Амундсена «Мод» вернулась в Норвегию

Шхуна знаменитого полярника Руаля Амундсена «Мод» снова в строю. Судно, пролежавшее почти век на дне моря, вернулось в Норвегию, завершив начатый сто лет назад «Северный путь» от Осло до Аляски, рассказали участники проекта «Мод» возвращается домой».

Два года назад 36-метровый парусник, оснащенный двумя дизельными двигателями, удалось поднять на поверхность с помощью специальных плавучих мешков. Он затонул в 1930 году на мелководье рядом с канадским полярным островом Виктория, так и не достигнув Северного полюса, как когда-то хотел Амундсен. Но вот в прошлом году «Мод» провели на буксире среди островов канадской Арктики до берегов Гренландии. Здесь шхуна «перезимовала» перед тем, как отправиться домой, сделав по пути остановки на Фарерских островах и в Исландии.

Несмотря на то, что судно провело почти век полностью погруженным в воду, корпус «Мод» оказался в хорошем состоянии и достойно перенес длительный переход через Северную Атлантику.

Но вот внутренние помещения судна пришлось более месяца освобождать от заполнившей их грязи. Однако из толщи песка и ила, которые заполнили трюм, специалисты извлекли много исторически ценных предметов. Чтобы их рассортировать, понадобятся годы. Но со временем находки составят коллекцию музея, посвященного истории шхуны «Мод». Совместно с Музеем кораблестроения его откроют в Воллене, где судно станет главной городской и региональной достопримечательностью.

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