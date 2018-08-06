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Эмили Ратаковски примерила на себя образ Жаклин Кеннеди
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Эмили Ратаковски примерила на себя образ Жаклин Кеннеди 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Ратаковски знает, как создать ажиотаж вокруг своих съемок. Однако такой Эмили мы точно еще не видели: модель перевоплотилась в первую леди США Жаклин Кеннеди.
Эмрата была замечена на улицах Нью-Йорка в печально известном розовом костюме, который Джеки надела в тот самый день, когда был убит ее муж. Правда, похожую шапочку, судя по всему, стилистам найти не удалось. Звезда повторила знаменитую прическу первой леди и макияж: на губах — нежно-розовая помада, так же подведены глаза.
Кстати, показ Moschino в прошлом сезоне на миланской неделе моды тоже был вдохновлен стилем Жаклин Кеннеди. В ее образе появились Джиджи Хадид, Белла Хадид, Кайя Гербер и Джоан Смоллс.
Эмили Ратаковски и Жаклин Кеннеди
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