Эмили Ратаковски примерила на себя образ Жаклин Кеннеди

Ратаковски знает, как создать ажиотаж вокруг своих съемок. Однако такой Эмили мы точно еще не видели: модель перевоплотилась в первую леди США Жаклин Кеннеди

Эмрата была замечена на улицах Нью-Йорка в печально известном розовом костюме, который Джеки надела в тот самый день, когда был убит ее муж. Правда, похожую шапочку, судя по всему, стилистам найти не удалось. Звезда повторила знаменитую прическу первой леди и макияж: на губах — нежно-розовая помада, так же подведены глаза.

Кайя Гербер и Джоан Смоллс. Кстати, показ Moschino в прошлом сезоне на миланской неделе моды тоже был вдохновлен стилем Жаклин Кеннеди. В ее образе появились Джиджи Хадид, Белла Хадид

Эмили Ратаковски и Жаклин Кеннеди