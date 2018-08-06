Решетову с выпадающей грудью заподозрили в неудачной пластике

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова попала под шквал критики. Красотку заподозрили в излишней увлеченности пластической хирургией.

Анастасия Решетова опубликовала в своем микроблоге несколько фото в откровенных платьях алого цвета. Наряды очень выгодно подчеркивают пышную грудь модели, которая вот-вот выпадет из декольте, тонкую талию и широкие бедра.

Большинство поклонников были восхищены образом красотки. Они отмечали, что брюнетка в алом — это убойное сочетание. Тем более с такой фигурой как у Решетовой. Многие заметили, что Анастасия похожа на Анджелину Джоли Монику Беллуччи одновременно.

"Красивая и восхитительная!Смотря на Вас есть к чему стремиться! Спасибо) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Почему Настю сравнивают с Ким? Да она просто Анджелина Джоли😍», «На Монику Белуччи похожа только в молодости 🙈😍», «Как можно быть настолько идеальной?», «В шикарном платье шикарная девушка. Круто», — писали восторженные фолловеры.

Завистники попытались разбавить поток хвалебных комментариев. Недруги решили вывести модель на чистую воду, мол, красота Решетовой ненатуральная. Якобы девушка изуродовала себя частыми походами к пластическому хирургу.

"Анастасия ты очень уродлива, — заявил злопыхатель. Кобыла с ассиметричной фигурой, лоб огромный, ты лазером его так изуродовала? Нос ужасный после пластики как будто отрезали криво и ноздри кривые, губы вообще перекаченные пельмени как будто взорвутся от вкаченных филлеров, 🤢ты на столько без критики что сравниваешь себя с Моникой😂".