К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста

Бренд-производитель одежды и обуви для скейтбординга DS Shoes представил новую универсальную модель. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 6 августа.

Новые кроссовки под названием E. Tribeka уместны как для городских прогулок, так и для занятий спортом и катания на скейте.

«Поклонники бренда просили создать универсальную модель для города и катания на скейте, — сказал Майк Дженсон, бренд-директор DC Shoes. — Они хотят кроссовки, которые бы отражали их собственный стиль и индивидуальность и в то же время подходили для любой ситуации. Они не хотят, чтобы мы решали за них. Стиль, функциональность… Каждый сам выбирает, какими они будут».

Совместно с запуском модели стартовала глобальная кампания Yours For The Taking, посвященная креативной уличной культуре, с участием скейтбордистов, художников, музыкантов и инфлюэнсеров: прорайдера команды DC Shoes Cирила Джексона, DJ Softest Hard, калифорнийского художника и графического дизайнера Джошуа Вайбса (в своем новом проекте Reality to idea Вайбс превратил кроссовки в черно-белые скетчи).