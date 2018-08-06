К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста 

Бренд-производитель одежды и обуви для скейтбординга DS Shoes представил новую универсальную модель. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 6 августа.
Новые кроссовки под названием E. Tribeka уместны как для городских прогулок, так и для занятий спортом и катания на скейте.
«Поклонники бренда просили создать универсальную модель для города и катания на скейте, — сказал Майк Дженсон, бренд-директор DC Shoes. — Они хотят кроссовки, которые бы отражали их собственный стиль и индивидуальность и в то же время подходили для любой ситуации. Они не хотят, чтобы мы решали за них. Стиль, функциональность… Каждый сам выбирает, какими они будут».
Совместно с запуском модели стартовала глобальная кампания Yours For The Taking, посвященная креативной уличной культуре, с участием скейтбордистов, художников, музыкантов и инфлюэнсеров: прорайдера команды DC Shoes Cирила Джексона, DJ Softest Hard, калифорнийского художника и графического дизайнера Джошуа Вайбса (в своем новом проекте Reality to idea Вайбс превратил кроссовки в черно-белые скетчи).
В августе издание Hypebae опубликовало рейтинг лучших кроссовок 2018 года. В него вошли 19 моделей и линий различных брендов. Для рейтинга были отобраны модели как спортивных, так и люксовых марок, в том числе Chanel и Balenciaga, главным образом из лимитированных выпусков. Лидером по числу отмеченных моделей — восемь — стал бренд Nike. В числе прочих выбраны модели, созданные совместно с модными брендами: Comme des Garçons x Nike Air Max 180 и Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97.