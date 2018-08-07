Beauty-новинки месяца: освежающая косметика для лица и тела

1 Для чистоты и свежести кожи: демакияж и уход для лица с растительными маслами от Вотаvikos В жару важно тщательно очищать лицо от макияжа и избытка кожного сала, но при этом не повредить естественную защитную пленку эпидермиса. Для глубокого, но деликатного ухода лучше всего подходят средства демакияжа с мицеллами и натуральными маслами. Первые притягивают загрязнения, вторые — успокаивают кожу и создают ощущение комфорта и свежести. Для поддержания увлажненности кожи после очищения нанесите сыворотку с эфирными маслами, подобранную по типу кожи, и укрепляющий крем с гиалуроновой кислотой, витаминами и цветочной водой.

Воздушная пенка Botavikos

Тоник Грейпфрут + Кориандр Tone & Elasticity, Botavikos

Укрепляющий крем Грейпфрут + Кориандр Tone & Elasticity, Botavikos

Сыворотка для чувствительной кожи Botavikos, Botavikos

Летний бьюти-хак ухода за лицом Держите тоник для лица в холодильнике. Тогда освежающий и тонизирующий эффекты от его нанесения будут еще ощутимее. 2 Для модных селфи с wet-эффектом: коллекция макияжа The.Dewy.Routine от Catrice Эффект влажного сияния кожи лица или макияжа wet-look — один из самых актуальных трендов у бьютиблогеров и кинозвезд. 5 удачных примеров wet-look макияжа

Скарлет Йохансон умело сочетает «влажный макияж» с элементами контуринга Фото: Instagram.com/scarlettjohansson_offical

Для wet-макияжа глаз можно использовать помаду, мономакияж остается на пике актуальности. Фото: Instagram.com/elenibogatini

Сияющие тектуры сочетайте с матовыми, чтобы сбалансировать пропорции лица. Фото: Instagram.com/fioralbakryemadhi

Эффект влажной кожи хорошо смотрится не только на лице, но и в зоне декольте. Фото: Instagram.com/depiline_group

Макияж с влажным финишем в оттенках нюд — самое универсальное решение этого лета и грядущей осени. Фото: Instagram.com/aliyahabsyi

Для того, чтобы повторить макияж с влажным финишем, понадобятся хайлайтеры в каплях, пудры нескольких оттенков и корректоры в стиках. И не забудьте о кистях для макияжа: хорошие инструменты для визажиста не менее важны, чем качественная косметика.

Сияющие капли THE.DEWY.DROPS (оттенок C02 Bronze)

Сияющий стик THE.DEW.MAXIMIZER (оттенок C02 Bronze)

Сияющий стик THE.DEW.MAXIMIZER (оттенок C03 Holographic)

Сияющая пудра THE.DEWY.POWDER (оттенок C03 Holographic)

Кисть для макияжа Precision Brush

Кисть для тонального средства Foundation & Primer Brush

Летний бьюти-хак макияжа Хайлайтер в каплях можно наносить непосредственно на кожу, или предварительно смешивать с тональной основой. Так вы сможете получить ту степень wet-эффекта, какую пожелаете. 3 Для активных занятий спортом out-door: лимитированная коллекция ready, steady, summer! от essence

Больше о фитнесе out-door

На волю: 5 out-door тренировок, в которые вы влюбитесь этим летомЕсли вы до сих пор не определились, какой вид фитнес-активности предпочесть, выбирайте из нашей горячей пятёрки out-door тренировок. Миф о том, что перед зянятиями спортом лучше не пользоваться уходовой косметикой, давно развенчан. Тем, кто любит тренироваться на открытом воздухе, непременно пригодится комплект средств с солнцезащитными средствами и освежающими свойствами. Must-have лета — увлажняющий крем-тинт, освежающий мист для тела и сухой шампунь в салфетках.

Набор для фитнеса gym kit из коллекции ready, steady, summer!, essence

Сухой шампунь instant refresh dry shampoo powder из коллекции ready, steady, summer!, essence

Матирующие салфетки instant matt blotting paper из коллекции ready, steady, summer!, essence

Освежающий мист для тела refreshing body mist из коллекции ready, steady, summer!, essence

Увлажняющий крем-тинт tinted moisturizer (SPF20) из коллекции ready, steady, summer!, essence

Летний бьюти-хак фитнес-косметички Освежающий мест для тела выручит не только после тренировки, но и в жаркий день на пляже. Используйте его вместо привычной парфюмерии, которая под действием высоких температур меняет аромат и неблагоприятно влияет на кожу. 4 Для легкости походки: коллекция освежающих средств для ног от LUSH В жару ежедневный уход за ногами приятно и полезно дополнить принятием ванночек с английской солью и маслом бархатцев. Смягчить огрубевшую кожу стоп поможет мыло-скраб с пемзой и цитрусовым ароматом. А продлит ощущение свежести пудра для тела с маслами чайного дерева и лайма.

Бомба для ножных ванночек «Беззаботные ножки», Lush

Мыло-скраб для ног «Могучая пемза», Lush

Пудра для тела «Для пальчиков», Lush

Летний бьютихак ухода за ногами Пудра для тела или тальк не только предотвращают появление неприятного запаха, но и не позволяют стопе скользить в открытой обуви, тем самым предотвращая неприятные ощущения и появление мозолей и натоптышей.