Тренд сезона — вещи в стиле барокко и рок-н-ролл: как носить и с чем сочетать

Совместить барочную классику и дерзость рок-н-ролла? Легко! Ведь это один из самых горячих трендов и этого, и наступающего сезонов.

С тех пор как Донателла Версаче вновь обратилась к архивам брата и выпустила последнюю весенне-летнюю коллекцию, популярность любимого в Versace стиля барокко взлетела до небес. Замысловатые золотые принты, будто бы срисованные со старинных гобеленов, стали знаковыми не только для Модного дома, но и для рядовых модниц. А ведь еще до «Версаче» за модную пропаганду брались Оливье Рустен из Balmain и Дольче и Габбана! Все эти дизайнеры, впрочем, сосредоточились только на формуле «дорого-богато», использовали много золота и вышивок, напоминающих лепнину, а вот Sonia Rykiel, Simone Rocha, Erdem и Alexander McQueen пошли дальше и включили в свои коллекции классические элементы роскошных платьев: рюши, многослойные юбки, кружева, вышивки и т. д. А креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон предложила еще и сочетание барокко с рок-н-роллом! Что ж, тренд на лицо. Поддаемся влиянию Модных домов и пускаемся во все тяжкие.

Принцип нейтрализации

Ты наверняка понимаешь, что наряжаться в барокко с головы до ног более чем неправильно. Создать грамотный и стильный образ поможет принцип нейтрализации. Работает он так: активная по цвету, крою или принту вещь сочетается с базовой — однотонной и простой. Например, на показе Versace платья с принтами-цепями сочетали с денимом цвета индиго, а золотое кружево в основном шло по однотонным черным платьям-футлярам. В повседневной жизни достаточно лишь одной вещи с барочными принтами, которая станет единственным акцентом в образе. Дополнить его можно, например, базовым черным топом, босоножками и массивной цепочкой на шею. Или и вовсе носить с простой белой футболкой!

Акцент на аксессуары

Серьги, цепи, перстни в стиле барокко использовать тоже до сих пор можно. Однако делать это нужно с легкостью рок-н-ролльщицы! Зацепить на шлейку джинсов, надеть броские серьги с дерзкой косухой. Впрочем, чтобы выглядеть стильно, а не стать ненароком участницей косплея, аксессуар должен быть один. Если ты уже выбрала, например, цепь на пояс, в ушах могут быть лишь еле заметные гвоздики или тонкие кольца. И никак массивных многослойных колье!

Кстати, отличным вариантом для экспериментов с барокко может стать платок или шарф в такой стилистике. Носить, конечно же, по принципу нейтрализации.

Форма имеет значение

Барокко — это не только про принты и жаккард. Это еще и про слегка гипертрофированные фасоны, слои рюшей, а также про царственные блузы. Последние, кстати, лучше выбирать полупрозрачные и носить с джинсами-мом, чтобы полностью избавиться от официоза. Согласись, что такая строгая рубашка в сочетании с офисной юбкой может прибавить тебе пару десятков лет, а вот если выбрать вещицу из тонкой, летящей ткани, дополнить яркими лодочками и слегка подсобрать волосы в небрежный хвост, образ получится очень даже молодежным.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: архивы пресс-служб, East News, Global Look Press / Celine Gaille / Michael Ip