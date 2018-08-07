Не вздумайте это носить! Осенние антитренды 2018

Если вы стремитесь прослыть модным гуру, то вам следует пристально следить за актуальными трендами и избавляться от вещей, которые давно вышли из моды. Приближающаяся осень уже собрала свой список антитрендов, о которых следует немедленно забыть. Не вздумайте это носить! Осенние антитренды 2018Натуральный мех Каждый уважающий себя модный бренд в этом году решил

отказаться от натурального меха в угоду его эко-альтернативе. Положительный

пример не менее заразителен дурного, поэтому все тренд-сеттеры и фэшионисты уже давно стали появляться на фотоотчетах с аксессуарами из эко-меха. Если вы не хотите выделяться на фоне всеобщего настроения защиты животных и отставать от модных трендов, то следует убрать подальше любимых песцов и норок.

Ботфорты с шортами

Своеобразный привет из 90-ых — ботфорты с шортами, — мало

того, что надоел, но еще умудряется до сих пор у кого-то пользоваться популярностью. Такое сочетание вызывает

ассоциации с танцами вокруг шеста и с различными фетиш играми, поэтому видеть его в повседневной жизни как-то странно. Бофторты, впрочем, этой осенью

вырвались в модные тренды, но их лучше носить с миди юбками или заправлять в брюки, как это демонстрировали на подиумах.

Пластиковая обувь

Пластиковая обувь, сумки, пальто от Calvin Klein —

кажется, что в этом году плексиглас захватил модный мир и никак не хочет

отпускать. Надеемся, что его время пройдет осенью и всё оргстекло уйдет на покой, изредка всплывая в образах своих самых преданных поклонников и Ким Кардашьян

которая как раз таки возвела его в культ.

Кроп-топ Благодаря Ким Кардашьян и её родственникам, полюбился не только пластик, но и кроп-топы, которые так эффектно смотрелись на фотографиях

и просились к нам в гардеробы. Сейчас, стоит признать, укороченные топы

порядком надоели и уже давно не так приковывают внимание окружающих, как на заре своей модной карьеры. Если вы не член клана Кардашьян-Дженнер, то стоит отказаться от этого модного недоразумения.

Объемный шарф Тренд на объемный шарф, под которым скрывается вся верхняя

часть образа, появился много лет назад, но почему-то продолжает будоражить

некоторые умы до сих пор. Зачем тогда вообще одевать кофты и рубашки, если

можно обмотаться шарфом с головы до ног?

Монобренд Тотал луки не теряют своей актуальности уже много

десятилетий подряд. Отдельный разговор тотал луки определённых брендов. Наряжаться

с головы до ног в Gucci или Moschino и демонстрировать общественности огромные логотипы и другие опознавательные знаки модных домов — это явный

признак дурного вкуса.

Носки и туфли Когда бренды начали выпускать носки, а модели рассекать по подиумам

в этих аксессуарах на пару с каблуками, каждый второй решил примерить на себя

подобное сочетание. В 2017 году обувь с носками мелькала в каждом стритстайл отчете,

а в Instagram набирали популярность хэштеги #socksandsandals, #socksandheels

и их производные. Если вам так хочется носить носки этой осенью, то ищите более

нейтральные варианты, которые не будут сильно контрастировать с вашей обувью.

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