Старинные сапоги украшали берестяные вставки 

Современные ботинки «Челси», оказалось, имели прототип еще три века назад. Об этом рассказала корреспонденту «ВМ» реставратор Надежда Кравцова.
Начинающий реставратор раскладывает почерневшие от времени кожаные детали. Они отлично сохранились: болотистая местность, рвы у обводного канала, впоследствии засыпанные мусором и землей, поспособствовали этому.
Детали обуви обнаружили в раскопе на Садовнической улице. На деревянный стол ложатся нос ботинка, его невысокое голенище, на рисунке рядом — воссозданный образец, в котором есть место и для эластичной вставки. Сейчас такую модель мы бы назвали «Челси».
— Она вшивалась для того, чтобы знать могла быстрее обуться. Такое голенище хорошо облегало щиколотку. Простым людям такие вещи были совершенно не по карману, — поясняет Надежда Кравцова.
Изыски в обуви начинают появляться в XVII веке, когда сапоги с широкими голенищами меняют на более утонченные модели.
— Это исключительно городская обувь, — добавляет Надежда.
Уже во второй половине XIX века в моду входит европейская обувь. Ее привозили купцы из Франции, где существовали мастерские, в которых изготавливали модные галоши, — продолжает Надежда. Резиновая обувь пролежала в земле полтора столетия.
— Тогда эти галоши можно было назвать новацией в мире обуви. Каучук и вулканическую резину очень высоко ценили в ту эпоху, — говорит реставратор. — Тогдашнюю новинку можно сравнить с нынешними брендовыми вещами: это было дорого, модно и оригинально.
Уже в конце XIX века появляются кожаные туфли без каблука. Найденный образец можно смело назвать первым примером авторского дизайна. Нос изящных балеток складывали из кожаных деталей-узоров.
— Чтобы дама не испачкала перед балом туфельки, сверху надевались те самые галоши, — отмечает Надежда. — Мы долго пытались рассчитать высоту подъема. Думали, что он небольшой, но оказалось, подъем у девушки был достаточно высокий. Ведь в таких туфлях занимались танцами. Вниз вставляли несколько кожаных супинаторов.
Еще один отлично сохранившийся образец в буквальном смысле откопали в «Зарядье». На месте нынешнего парка были обнаружены сапоги с поперечным тиснением на носу. Отличительными особенностями этой обуви, датируемой XVI веком, были укрепленная пятка и берестяная вставка. А еще невысокие голенища сапог украшали декором, в круглые отверстия вставляли затейливые аппликации. Разницы, на какую ногу надевать сапог, тогда не было. Она появилась позже.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Кондрашев, главный археолог Москвы:
— Oбувь — тот выразительный артефакт, по которому можно изучать время. Если вначале из куска кожи шили мягкую цельнокроеную обувь, предпочитали дышащие лапти, которые приходилось часто менять, то с появлением подошвы такие модели уходят с исторической арены. Это многое меняет в обиходе, например, появляются конские стремена. Уже к XVII веку вводится каблук, украшенный узорами, обувь подбивается гвоздиками. Такие модели выбирает представительная знать.
ЦИФРА
50 пар лаптей менял крестьянин ежегодно. Кожаная обувь была слишком дорогой.