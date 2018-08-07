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Достойный выбор: королева Летиция сочетает яркий топ с цветочной юбкой
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Достойный выбор: королева Летиция сочетает яркий топ с цветочной юбкой 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
До осени испанская королевская семья находится «в отпуске» на Майорке. Регулярно королева Летиция и ее дочери, принцессы Леонор и София, демонстрируют жителям Майорки и папарацци идеальные образы в белых и голубых тонах для отдыха на побережье.
Однако и во время отдыха Летиция, ее супруг король Филипп и его мать, королева-консорт София Греческая, устраивают официальные мероприятия. Так в Королевском дворце Альмудена состоялся ежегодный прием в честь Балеарских островов.
Для вечера Летиция выбрала актуальную в этом сезоне эффектную темно-синюю юбку Carolina Herrera с цветочным принтом. Под яркие контрастные цветы на юбке королева подобрала ярко-оранжевый топ Hugo Boss. Завершили наряд изящные босоножки Naguisa.
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