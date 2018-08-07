Звезда «Шага вперед» вышла в свет в прозрачном волосатом лифчике 

Элисон Стоунер совершила фееричный модный провал.
24-летняя профессиональная танцовщица, актриса и модель — обладательница великолепного тренированного тела. И фигуре, и пластике девушки можно только позавидовать. А вот с чувством стиля у Стоунер явно проблемы.
На премьере фильма «Мег: Монстр глубины» Элисон появилась в одном лишь черном полупрозрачном бюстгальтере с нелепым «волосатым» декором. По сравнению с именитыми гостьями, выбравшими для мероприятия вечерние платья, смотрелась она весьма нелепо.
Впрочем, Элисон никогда не могла похвастать изысканным вкусом. Почти при каждом своем выходе в свет девушка неизменно попадает в списки самых нелепо одетых знаменитостей. То она наденет кофту, напоминающую швабру для уборки, то сверкнет грудью в пошлом латексном платье, то продемонстрирует всем спортивный наряд в сочетании со шпильками…
Больше провальных образов Элисон Стоунер — по стрелке.
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Разумеется, у многих селебрити бывают модные провалы. А порой даже несколько подряд.
Холли Берри, Сальма Хайек, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт и Эмма Стоун — вот список тех звезд, которым бы следовало вообще распрощаться со своими стилистами. Эти потрясающие актрисы с незавидной регулярностью шокируют публику невнятными образами, при том, что внешность их позволяет выглядеть и в жизни, и на красных дорожках по-настоящему роскошно. Взять хотя бы юную Эль Фаннинг: складывается впечатление, что для нее специально подбирают наряды в такой цветовой гамме, которая убивает всю красоту актрисы. Холли почему-то никто не может подсказать, что в ее возрасте демонстрировать фигуру (пусть и идеальную) нужно с большей долей элегантности. А Сальму Хайек давно пора притормозить в ее любви к по-детски задекорированным платьям с бантиками и рюшами.
Некоторые знаменитости стилистов явно не имеют, так как считают главными модными гуру себя. Эти красотки постоянно транслируют в массы свой индивидуальный стиль и личную интерпретацию трендов, однако процесс без накладок не обходится. Модная осторожность не помешала бы сестрам Хадид. И Белла, и Джиджи неоднократно шокировали фэшн-критиков странными выходами. Повнимательнее с гардеробными решениями в будущем стоит быть и Селене Гомес, и многим другим.
Wday.ru собрал самые неудачные наряды голливудских знаменитостей в одной фотогалерее.
Безвкусные образы других звезд Голливуда
Ким Кардашьян, 11 июля, Нью-Йорк
Мэрайя Кэри, 20 июня, Барселона
Джулианна Мур, 19 октября, Нью-Йорк
Эмма Стоун, 8 июня, Голливуд
Эль Фаннинг, 3 октября, Париж
Холли Берри, 21 сентября, Лос-Анжелес
Сальма Хайек, 5 марта, Неделя моды в Париже
Кристен Стюарт, 16 октября, Лос-Анжелес
Дженнифер Лоуренс, 10 сентября, Торонто
Пэрис Хилтон, 13 ферваля, Нью-Йорк
Николь Ричи, 18 января, Пасадена
Хайди Клум на шоу America_s Got Talent 27 апреля
Ферги, 5 февраля 2017 года, Ньюстон
Хлоя Грейс Морец, 7 июля, Лос-Анжелес
Рита Ора, 1 августа, Нью-Йорк
Рианна, 5 ноября, Нью-Йорк
Майли Сайрус, 14 июня, Нью-Йорк
Леди Гага, 14 мая, Нью-Йорк
Кэти Перри, 23 июня, Нью-Йорк
Гвен Стефани, People_s Choice Awards 2017, 18 января, Лос-Анжелес
Белла Хадид, 27 мая, Канны
Джиджи Хадид, 13 ноября, Нью-Йорк
Селена Гомес, 5 июня, Нью-Йорк
Тайра Бэнкс, 27 марта 2017 года, Пасадена
Анджелина Джоли, 14 сентября, Нью-Йорк
Виктория Бекхэм, 30 августа, Нью-Йорк
Софи Тернер на премьере 7-го сезона «Игры престолов», 12 июля, Лос-Анджелес
Гвендолин Кристи, 7 сентября, Нью-Йорк
Бейонсе, 14 сентября, Нью-Йорк
Зендая на премии «Женщина года», 13 ноября, Бруклин
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