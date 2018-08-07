Бьюти-эксперимент: визажист повторил самый необычный образ Рианны

Впереди еще месяц лета, а глянцевые журналы уже вовсю презентуют сентябрьские номера. Так, на днях стало известно, что обложку британского Vogue украсила Рианна (30).

Необычный образ певицы взорвал Сеть. Пока одни морально готовятся к возвращению в моду бровей-ниточек, другие вдохновляются бьюти-образом певицы. А визажист из Атланты Ариэль Томас даже повторила его. И, надо признать, получилось очень похоже!

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По словам Ариэль, воссоздать образ Рианны с обложки было несложно. Для этого ей понадобились цветочные аксессуары, метр тюля и много косметики. Сама девушка своей работой довольна: «Я чувствовала себя настолько счастливой, когда закончила, а затем пересмотрела снимки, которые получились!»

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-eksperiment-vizazhist-povtoril-samyj-neobychnyj-obraz-rianny/