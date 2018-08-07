Болливудская актриса на подиуме опозорилась из-за лишнего веса

Кьяра Адвани показала не только дизайнерский наряд, но и жирок на талии.

Индийской актрисе Кьяре Адвани всего 26 лет, но она считается одной из самых известных и перспективных звезд Болливуда. Красавицу пригласили участвовать в качестве модели на India Couture Week 2018. Это был ее первый модельный опыт, и он оказался не совсем удачным.

Короткий расшитый роскошной вышивкой топ, в котором Кьяра прошлась перед гостями Недели Моды, не смог скрыть лишние килограммы на талии девушки.

Кажется, это какой-то закон подлости: ведь Адвани еще в начале лета могла похвастать идеальным прессом и отличной фигурой. К тому же, она часто рассказывала в интервью, что активно занимается спортом и тщательно следит за питанием. И видео в ее Instagram это подтверждают. Видимо перед модельным дебютом Кьяра решила взять небольшой отпуск от занятий фитнесом, и сделала это очень зря.

Хотя все-таки девушка — в первую очередь актриса, и идеальных параметров от нее никто не требует. Что говорить, раз даже самые востребованные топ-модели порой умудряются показать совсем не лучшую форму. Например, Белла Хадид на показе Victoria’s Secret забыла подкачать тылы и трясла своим целлюлитом прямо с подиума. Кстати, не раз она демонстрировала и ноги в синяках, что для суперзвезды тоже не слишком допустимо.

Сестра Беллы, Джиджи Хадид — та и вовсе показала всему миру небритые подмышки. А их коллега Хейли Болдуин на одном из последних показов Недели моды в Милане появилась в провокационном наряде — короткой блестящей сетке, которая едва-едва прикрывала ее соблазнительные ягодицы. Зрители зашлись в восторге, пока звезда подиума не повернулась к ним спиной. А затем рассмотрели, попа Хейли вовсе не такая упругая. Неровности и ямочки были видны невооруженным глазом.

Так что Кьяра, в общем-то, выглядела не так уж провально. Просто ей стоит все же заниматься своим призванием. А на публике появляться, как и раньше, в шикарных вечерних нарядах, которые скроют мелкие недостатки, а вот все достоинства, напротив, подчеркнут.

Больше удачных образов Кьяры — по стрелке.

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