В Суздале готовятся к международному фестивалю лоскутного шитья

Традиционный международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России» пройдет в городе Суздаль Владимирской области с 9 по 16 августа.

В программе — выставки шедевров рукоделия лучших мастеров России, Казахстана, Японии, Кореи, США и Франции, выступления музыкальных коллективов, семинары и лекции, творческие встречи и мастер-классы. Будут и ярмарки, и выставки-продажи.

Так, например в субботу, 11 августа, вдоль торговых рядов со стороны реки Каменка будет работать Блошиный рынок.

«Много интересного представят мастера лоскутного шитья не только из российских регионов, но и из разных стран», — отмечают организаторы.

В этот же пройдет праздничное шествие в костюмах и красивых нарядах по центральной улице Ленина.

12 августа авторы представляют свои конкурсные лоскутные одеяла, пройдет показ «Мода в стиле пэчворк».

С подробным расписанием работы фестиваля можно ознакомиться по ссылке.