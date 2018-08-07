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В Суздале готовятся к международному фестивалю лоскутного шитья
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В Суздале готовятся к международному фестивалю лоскутного шитья 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Традиционный международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России» пройдет в городе Суздаль Владимирской области с 9 по 16 августа.
В программе — выставки шедевров рукоделия лучших мастеров России, Казахстана, Японии, Кореи, США и Франции, выступления музыкальных коллективов, семинары и лекции, творческие встречи и мастер-классы. Будут и ярмарки, и выставки-продажи.
Так, например в субботу, 11 августа, вдоль торговых рядов со стороны реки Каменка будет работать Блошиный рынок.
«Много интересного представят мастера лоскутного шитья не только из российских регионов, но и из разных стран», — отмечают организаторы.
В этот же пройдет праздничное шествие в костюмах и красивых нарядах по центральной улице Ленина.
12 августа авторы представляют свои конкурсные лоскутные одеяла, пройдет показ «Мода в стиле пэчворк».
С подробным расписанием работы фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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