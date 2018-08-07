В тренде: платья макси

Минимализм

Мы привыкли носить платье в пол только на светские мероприятия, важные праздники (выпускной, свадьба и все). Но такие модели на каждый день сейчас становятся очень даже популярными. Gabriela Hearst и Derek Lam представили платья свободного кроя пыльно-синего и серого цветов. Off-White, Valentino и Jacquemus добавили платьям легкости при помощи крупных оборок и плиссировки. Тренд на красное платье не обошел и модель макси на показе Giambattista Valli. Итог: вам нужна почти полностью закрытая модель, в нюдовых или темных оттенках. Продвигаем минимализм и доказываем, что можем выглядеть привлекательно и сексуально даже в таких скромных платьях.

Максимализм

Те, кому не по душе ходить в скучном куске ткани, могут сделать выбор в пользу яркого принта: цветы, клетка, полоска или актуальный в новом сезоне принт «шелковый платок». А еще дизайнеры смешивают сразу несколько в одном наряде. Особенно эффектно это смотрится как раз на платьях макси.

С чем носить

Платье макси поможет создать очень стильные луки этой осенью. На начало сезона отлично подойдет объемный кардиган крупной вязки или свитер в стиле oversized. Из обуви — кожаные сапоги до колена или массивные кроссовки. А потом смело носите с кожаной курткой. дубленкой или длинным пальто.