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В Нижнем Новгороде пропала 23-летняя Майя Капустина
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В Нижнем Новгороде пропала 23-летняя Майя Капустина 

АиФ Нижний Новгород 29 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
23-летняя Майя Капустина пропала в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Около 23:00 5 августа девушку видели в районе бульвара Юбилейного. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, голубые глаза, черные волосы, татуировки на запястье и плече. Девушка была одета в черную куртку, черно-белое платье-сорочку и красные босоножки, с собой у нее была бежевая сумка.
Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении девушки по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 02.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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