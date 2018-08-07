В Нижнем Новгороде пропала 23-летняя Майя Капустина

23-летняя Майя Капустина пропала в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Около 23:00 5 августа девушку видели в районе бульвара Юбилейного. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, голубые глаза, черные волосы, татуировки на запястье и плече. Девушка была одета в черную куртку, черно-белое платье-сорочку и красные босоножки, с собой у нее была бежевая сумка.

Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении девушки по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 02.