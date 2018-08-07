Пять лучших сочетаний одежды, обуви и украшений для 40-летней модницы

Стиль сафари

Комбинезон Mango, от 3 100 руб. ; сумка Valextra, от 189 400 руб. ;

босоножки Raye, от 3 400 руб. ; серьги Romwe, от 190 руб. Легкий хлопчатобумажный комбинезон цвета хаки или кэмел с парой необычных акцентов — идеальный вариант для жаркого офиса. Сочетаем эту универсальную вещь с открытыми босоножками на устойчивом каблуке. Из аксессуаров понадобятся удобная сумка-тоут среднего размера и серьги с минималистичным дизайном. Если хотите добавить в образ яркий акцент, выбирайте однотонные тоуты сочных цветов от интернет-магазина GRIZZLY. Стильные модели выполнены из экокожи и имеют съемный регулируемый плечевой ремень.

Сумка GRIZZLY, синяя,

2 398 руб. со скидкой 20%,

заказать: +7 (499) 703-45-56 Сумка GRIZZLY, оранжевая,

2 350 руб. со скидкой 20%,

заказать: +7 (499) 703-45-56 Спортшик

Джинсовка Mango, от 2 500 руб. ; футболка Alexander McQueen, от 8 000 руб. ;

брюки Marques' Almeida, от 26 300 руб. ; туфли Mango, от 1 800 руб. ; серьги Shein, от 120 руб. В современной моде допустимо сочетать несочетаемые вещи. Вот уже и каблуки в тандеме со спортивными штанами с лампасами стали классикой спортивного стиля. К этому комплекту добавляем джинсовку, трендовую футболку с надписью и, конечно, необычные серьги (в форме звезд, пятигранников или других замысловатых геометрических фигур). Образ для вечеринки или прогулки готов! Оригинальные футболки для такого образа вы можете подобрать в магазине брендовой одежды Sportalm. Создать стильный комплект можно, заправив футболку в спортивные брюки с поясом на широких завязках.

Футболка «Эксо», от 11 700 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Футболка «Прийя», 8 190 руб. со скидкой 30%,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Стиль хиппи

Джинсы Khaite, от 17 000 руб. ; серьги Revolve, от 5 300 руб. ; блуза Diane von Furstenberg, от 22 700 руб. ;

шарф Romwe, от 250 руб. ; кроссовки Steve Madden, от 6 300 руб. Если вы ностальгируете по прошлому, то 70-е можно вернуть к жизни — и сделать это красиво: собрать аутфит из расклешенных джинсов, блузы с геометрическим принтом в стиле колор-блок, легкого шелкового платка и серег конго. Завершить образ можно элементом уже из эпохи 90-х — массивными кроссовками, так называемыми ugly shoes.

Кроссовки Corsocomo, 4 900 руб. со скидкой 37%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Кроссовки Corsocomo, 2 900 руб. со скидкой 51%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Пижамный стиль

Пижамная блуза Alexander McQueen, от 37 800 руб. ; пижамные брюки Alexander McQueen, от 32 300 руб. ;

мюли Raye, от 10 000 руб. ; серьги Natalie B Jewelry, от 2 400 руб. ; очки Prada, от 19 000 руб. Раньше можно было увидеть новости о том, как очередную звезду, вышедшую на прогулку в пижаме, подняли на смех. Сегодня к пижамному стилю все еще относятся настороженно, но без предрассудков, а героини стритстайла спокойно демонстрируют детали этого стиля в своем образе. Достаточно к шелковому или хлопковому пижамному комплекту добавить открытые элегантные мюли и висячие серьги из ниток, чтобы получить модный повседневный наряд. Романтичный стиль

Юбка A. W. A. K. E., от 10 400 руб. ; футболка Marni, от 45 000 руб. ;

жакет Golden Goose Deluxe, от 23 900 руб. ; мюли N°21, от 16 800 руб. ;

серьги Aurélie Bidermann, от 40 300 руб. Цвет розового золота, беж и всевозможные оттенки коричневого — оригинальное воплощение романтичного стиля в образе. Юбка миди, принтованная футболка и нестрогий жакет прекрасно подружатся с изящно оформленными мюли. Чтобы разбавить комплект, предлагаем сделать ставку на оригинальные серьги, инкрустированные зелеными или синими камнями. Хорошо, если украшения по тону перекликаются с элементами принта футболки или со вставками на обуви. Романтичность вашего образа подчеркнут дизайнерские жакеты от Michal Negrin. Необычные фантазийные узоры на жакетах расскажут о вашей индивидуальности и любви к изысканным вещам.

Жакет «Эми», от 69 300 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Жакет «Ханна», от 89 900 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Изучаем модные советы на сезон-2018:

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