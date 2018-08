adidas и Wanderlust представили коллекцию осень-зима/2018

Мария Ивакова, В коллекцию вошли спортивные бра, легинсы и повседневные вещи, которые подходят для активной городской жизни. Линейка представлена в цветовой палитре, которая ассоциируется с гармонией и лесной зеленью. Лицами новой кампании стали инструктор Wanderlust Челси Корус, а также российские амбассадоры брендов Наталья Османн Александра Новикова , Самира Мустафаева и Ульяна Борисова.

Наталья Османн

сооснователь проекта «Следуй за мной», амбассадор коллекции — Меня часто спрашивают, как при сумасшедшем графике я сохраняю гармонию между телом и внутренним состоянием. В первую очередь помогает йога — она учит наблюдать за собой, мыслями и чувствами. Йога говорит о познании тела и духа, и самое неудобное, что мешает во время практики, — одежда. Я практикую йогу только в вещах из коллекции adidas Wanderlust — они становятся частью тебя и идеально подходят для занятий. Для меня это самое важное. Кроме того, эта одежда красивая и хорошо подчёркивает фигуру. Наталья Османн (Фото: adidas) Мария Ивакова (Фото: adidas) Фото: adidas Фото: adidas Эластичная одежда из мягкого трикотажа украшена логотипом adidas x Wanderlust. Спортивный бра All Me Wanderlust изготовлен из материала, который обеспечивает лёгкую поддержку и компрессию. Сетчатая вставка усиливает вентиляцию, а широкая лента по нижнему краю отводит излишки влаги. Легинсы с высоким поясом Believe This High Rise Wanderlust обеспечивают свободу движений. Комбинезон Wanderlust Long Onesie отличается свободной посадкой, глубоким вырезом и удобным поясом — такая вещь подходит для прогулки по городу.

Элисон Стюарт

старший директор adidas Women — adidas и Wanderlust помогают женщинам добавить спорта и осознанности в их повседневную жизнь. Поэтому мы с Wanderlust разработали коллекцию функциональной, удобной и стильной одежды, идеально подходящей для йоги, спорта, жизни в городе и за его пределами. Коллекция adidas x Wanderlust доступна в магазинах adidas и на официальном сайте. Приобрести одежду можно будет и на международном йога-фестивале Wanderlust 108, который пройдёт 18 августа в парке «Красная Пресня» в Москве. Статьи по теме Гид по йоге: 10 самых популярных направлений Йога для начинающих: 8 простых поз «Йога — это не о том, чтобы прилечь на коврик». История самой красивой женщины в мире Как выбрать коврик для домашних тренировок

