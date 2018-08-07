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Базовый набор: 10 главных пар обуви следующего сезона
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Базовый набор: 10 главных пар обуви следующего сезона 

Harper’s Bazaar 55 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Казаки
Пожалуй, главная пара сезона. Начинать носить можно прямо сейчас — с легкими цветочными платьями или джинсовыми шортами, как будто вы собираетесь на «Коачеллу». Обратите внимание на длину голенища — подберите именно ту, которая подходит вам. Но имейте в виду, что модель чуть ниже колена сделает ноги стройными.
Высокие сапоги с широким голенищем
Виктория Бекхэм носит такие уже который сезон. Выбирайте модели с широким голенищем, чтобы сочетать с миди-юбками и трикотажными платьями. Кстати, в демократичных Zara и Mango представлены очень достойные варианты.
Белые ботильоны
Белая обувь не выходит из списков маст-хэвов третий год. Поэтому, если у вас еще нет такой пары, самое время исправить это недоразумение. Самые модные — на низком каблуке с острым мысом на манер Balenciaga и Isabel Marant.
Кроссовки с массивной подошвой
Необязательно Balenciaga. К счастью, найти пару по вкусу можно как и у именитых дизайнеров, так и в масс-маркете.
Животный принт
Хотя бы одна вещь с животным принтом должна быть в осеннем гардеробе. Приветствуются леопард, зебра и рептилия. Будут это ботильоны, лоферы или лодочки — выбор за вами.
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