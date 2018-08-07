Базовый набор: 10 главных пар обуви следующего сезона

Казаки

Пожалуй, главная пара сезона. Начинать носить можно прямо сейчас — с легкими цветочными платьями или джинсовыми шортами, как будто вы собираетесь на «Коачеллу». Обратите внимание на длину голенища — подберите именно ту, которая подходит вам. Но имейте в виду, что модель чуть ниже колена сделает ноги стройными.

Высокие сапоги с широким голенищем

Виктория Бекхэм носит такие уже который сезон. Выбирайте модели с широким голенищем, чтобы сочетать с миди-юбками и трикотажными платьями. Кстати, в демократичных Zara и Mango представлены очень достойные варианты.

Белые ботильоны

Белая обувь не выходит из списков маст-хэвов третий год. Поэтому, если у вас еще нет такой пары, самое время исправить это недоразумение. Самые модные — на низком каблуке с острым мысом на манер Balenciaga и Isabel Marant.

Кроссовки с массивной подошвой

Необязательно Balenciaga. К счастью, найти пару по вкусу можно как и у именитых дизайнеров, так и в масс-маркете.

Животный принт

Хотя бы одна вещь с животным принтом должна быть в осеннем гардеробе. Приветствуются леопард, зебра и рептилия. Будут это ботильоны, лоферы или лодочки — выбор за вами.