Сбербанк: россияне летом тратят на одежду по 2000 рублей в месяц

Дочерняя компания Сбербанка «Платформа ОФД» провела анализ* потребительского поведения россиян в период летних скидок на одежду и обувь в российских магазинах.

Как сообщает пресс-центр Сбербанка, исследование продаж fashion-индустрии за июнь и июль 2018 года показало, что благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек уменьшился на 8%. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%.

Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%.

В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2000–2100 рублей (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1600–1700 рублей (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. руб.).

Лидерами по объему продаж одежды и обуви стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Татарстан.

На первом месте по популярности покупок в сегменте одежды были брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды. Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды.

«В период с середины лета, как правило, в магазинах fashion-индустрии скидки достигают 70% и более, проводятся акции из серии «три по цене двух» и делаются другие бонусные предложения. За годы таких сезонных распродаж уже сложилась потребительская привычка к покупкам в период летних скидок. Ритейлеры, в свою очередь, учатся более интенсивно работать с поведением покупателя и комплексно анализировать данные о продажах. Все это помогает поддержать спрос на ассортимент в условиях сезонного спада, а по ряду товаров — нарастить объем продаж. Нужно отметить, что этим летом на продажи в fashion-сегменте позитивный эффект оказал и чемпионат мира по футболу — особенно в городах, принимавших матчи мундиаля», — прокомментировал Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД». *Анализ проведен на основе обработки официальных данных о продажах, поступающих с более чем 600 тыс. аппаратов контрольно-кассовой техники по всей стране.